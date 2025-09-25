Таро хороскоп за 26 септември

Научете какво ви очаква този петък, 25 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Осмица мечове, обърната

Овен, най-накрая виждаш изход от ситуация, в която някога си се чувствал заседнал. Винаги можеш да кажеш кога има изход и за теб винаги има такъв. Ако не, ще го направиш.

И така, днешната карта таро, Осемте мечове, обърната, е напомняне, че да се намирате в трудна ситуация се дължи на вашия ум. Може да не харесвате настоящата ситуация и тя може да ви накара да се замислите дали имате какво е необходимо, за да оцелеете, но вие сте Овен, разбира се, че имате.

Днешната карта таро за Телец: Асо на пентаклите, обърнат

Телец, може би се чувстваш малко по-малко уверен, но това скоро ще отмине. Трудно е да си представим, че някога ще стигнеш до момент в живота си, в който да се чувстваш несигурен, но ето те тук, изпитваш неприятни емоции.

Асото на пентаклите, обърнато, ви напомня, че дори най-силните хора могат да имат лоши моменти. Може да сте тук сега, но няма да сте завинаги.

Днешната карта таро за Близнаци: Съд, обърната

Близнаци, какво те кара да се питаш напоследък? Ти си по природа любопитен/любопитна и твоята личност често намира нови начини да гледаш на нещата в живота си. Може да не намериш отговорите, които търсиш, веднага, но в крайна сметка те ще се появят.

Днешната карта таро, „Съд“, обърната, е добро напомняне винаги да търсите истината. Трябва да бъдете търпеливи.

Днешната карта таро за Рак: Осмица чаши, обърната

Рак, ти е грижа и когато ти е грижа, го чувстваш дълбоко. Затова ти е трудно да се откажеш от неща, в които си инвестирал емоционално. Трудно и предизвикателно е за теб да продължиш напред. Осемте чаши, обърнати, символизират труден период в живота ти емоционално, в който се чувстваш заседнал в коловоз. Преодолей този момент, като пишеш, говориш с терапевт или търсиш затваряне по други здравословни начини.

Днешната карта таро за Лъв: Кулата, обърната.

Лъв, не се страхуваш да преживяваш трудни моменти. Дори не се притесняваш, когато ситуациите продължават по-дълго, отколкото би ти се искало. Така че, когато получиш таро Кулата в обратен ред, това е подобно на твоя начин на мислене. Нещата се случват.

Преминаваш през това и след това продължаваш напред. Поддържането на амбициозна нагласа е това, което ще ти помогне да останеш на върха на силните си позиции днес.

Днешната карта таро за Дева: Кралица на пентаклите

Дева, знаеш, че късметът и изобилието идват чрез късмет, така че не се страхуваш от упорита работа. Днешната карта таро, Кралицата на пентаклите, е за това да правиш нещата, за които знаеш, че ще доведат до резултати в дългосрочен план.

Не искате да се фокусирате само върху момента, а върху усилията и енергията, които насърчават стойността. Добавете дълбочина към това, което правите. Внесете своето съвършенство.

Днешната карта таро за Везни: Деветка жезли

Везни, ти си много по-издръжлива, отколкото изглежда твоята добросърдечна красота на хора, които не те познават добре. Деветката на жезлите е за твоя упорит дух и неумолима воля за оцеляване.

Днес ще влезете в битки само с една цел, а именно да спечелите това, което искате да спечелите, и да си тръгнете с наградите, които сте спечелили. Няма да имате друг начин.

Днешната карта таро за Скорпион: Тройка чаши, обърната

Толкова си целенасочен, Скорпион, че когато чувстваш, че не получаваш това, което искаш, това си личи и по лицето ти. Търсил си нещо конкретно в живота си и днес може би ще го намериш, но може би е просто недостижимо (засега).

Трите чаши, обърнати, са за онова чувство, което изпитвате, когато желанията ви останат неизпълнени. Днес бъдете състрадателни към себе си. Преосмисли преживяването, за да видиш какво можеш да направиш, за да поправиш нещата.

Днешната карта таро за Стрелец: Тройка жезли, обърната

Стрелец, обичаш да довеждаш нещата докрай. Пълен си с живот и смело продължаваш напред без никакво колебание. Много си решителен, щом си поставиш за цел. Поставяш си дневен ред и си готов за действие.

Тройката жезли, обърната, ви предупреждава, че може да се сблъскате с някои забавяния или препятствия. Не се притеснявайте; изготвянето на план за действие може да ви помогне да преодолеете препятствията и да ги заобиколите.

Днешната карта таро за Козирог: Деветка мечове

Козирог, понякога можеш да бъдеш толкова строг към себе си. Може да имаш толкова амбициозни мечти, че ако дори малко не успееш да ги осъществиш, ще си помислиш, че си се провалил. Това не винаги е така. Трябва да си извлечеш поука по пътя.

Деветката мечове е за придобиване на мъдрост, докато работите по осъществяването на мечтите си. Може да се натъкнете на няколко препятствия или да имате моменти, в които не можете да разберете какво да правите по-нататък. Тези моменти изграждат характера. Учете се от тях

Днешната карта таро за Водолей: Шест жезли

Водолей, обичаш да мислиш за другите и да се фокусираш върху техните мечти и радости. Това е, което прави живота толкова сладък за теб и може би не искаш да се фокусираш върху себе си.

Шестицата жезли обаче е за това да се вгледате в това, което предлагате. Вие притежавате много невероятни черти и силни страни. Не се подценявайте.

Днешната карта таро за Риби: Паж с мечове

Риби, дайте си разрешение да се наслаждавате на нови неща, включително забавни преживявания и приключения. Имате многобройни възможности да научите за света около вас. Някои от тях дори са безплатни.

„Страницата на мечовете“ ви насърчава да пътувате и да виждате неща във вашата общност. Включете се. Отделете малко време, за да забележите, че има цял един свят отвъд екрана на мобилния ви телефон.