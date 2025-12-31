Спорт:

Карлос Насар е извън топ 10 за спортист на света, Дуплантис е №1

31 декември 2025, 12:27 часа 115 прочитания 0 коментара
Карлос Насар е извън топ 10 за спортист на света, Дуплантис е №1

Световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар остана извън топ 10 в гласуването на Международната асоциация на спортните журналисти (AIPS) за най-добрите спортисти в света за 2025 г. В анкетата участваха 836 представители на медиите от 121 страни, включително и от България. №1 при мъжете категорично стана шведският лекоатлет Арманд Дуплантис с 1182 точки. При жените призът грабна испанската футболистката Айтана Бонмати.

Спортист №1 на света

Дуплантис триумфира за втора поредна година. През 2025-а той подобри четири пъти световния рекорд в овчарския скок и спечели третата си поредна световна титла. Зад него се нареди Карлос Алкарас със 784 точки. Топ 3 допълва носителят на Златната топка Усман Дембеле. В петицата са неговият съотборник в европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Ашраф Хакими и словенският колоездач Тадей Погачар. Ламин Ямал, Килиан Мбапе, Яник Синер, Лука Дончич и Мохамед Салах оформят топ 10. 

Дуплантис

При жените за Спортист №1 в света бе определена испанската футболистка Айтана Бонмати - 824 точки. Играчът на Барселона изпревари кенийската лекоатлетка Бетрис Чебет (453 т.), която спечели световните титли в Токио в бяганията на 5000 и 10 000 метра, а трета се нареди тенисистката Арина Сабаленка с 446 точки.

При най-добрите отбори футболни тимове окупираха тройката. ПСЖ е първи, следван от Барселона и мароканският национален отбор до 20 години.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Спортист на годината Карлос Насар Арманд Дуплантис
