Таро хороскоп за 28 януари

Научете какво ви очаква тази сряда, 28 януари 2026, според зодията.

Таро карта за сряда за Овен: Четири мечове

Овни, малко почивка и релаксация е точно това, от което се нуждаете, за да поддържате ума си бистър, преди да вземете важно, променящо живота решение тази седмица.

Четиримата жезли сигнализират за необходимостта да се съсредоточите върху вътрешното си изцеление, което включва всичко, което ви кара да се чувствате сигурни и сигурни: вашият психически, емоционален и физически живот.

Днес избирате да вземате решения от сигурно място; те са много различни от тези, които вземате, когато не сте сигурни как се чувствате.

На 28 януари дайте приоритет на благополучието си, така че начинът, по който се справяте с нещата, да отразява най-висшето ви аз.

Решенията влияят на бъдещето ви и винаги е добре да отделите необходимото време, особено когато знаете, че не можете да отмените дадено действие.

Таро карта за сряда за Телец: Съд

Вярвай в себе си, Телец. Картата Таро „Съд“ е за себепознание и доверие в интуицията.

Важно е да помислите, преди да направите окончателни планове. На 28 януари може да се наложи да пренебрегнете това, което умът ви казва, ако интуицията ви казва нещо друго. Понякога е нужно време, за да настигнат фактите сърцето!

Не бързайте. Може да си мислите, че имате всичко необходимо, за да съдите, но повече информация ще получите по-късно.

Таро карта за сряда за Близнаци: Рицар на мечовете, обърната

Близнаци, Рицарят на мечовете, обърнат наобратно, е за забавяне на темпото, преди да продължите напред. Този момент е паузата, преди да продължите напред; това е сдържането на решителността, преди да отидете твърде силно и твърде далеч, да се изтощите и да станете неефективни.

На 28 януари се запитайте дали упорито продължаване напред наистина е начинът на мислене, около който искате да изградите живота си. Дори и с най-добри намерения, игнорирането на нуждата на тялото или ума ви от почивка може да бъде контрапродуктивно.

Таро карта за сряда за Рак: Колесницата

Ракът, картата таро Колесница, е свързана с напредък. Можете да станете прекалено лоялни към дадена цел и да изберете да правите неща в името на дисциплината, дори когато придържането към дадена идея ви причинява много страдание.

На 28 януари интензивността на това, което трябва да направите, се увеличава. Вашият фокус и решителност ще ви помогнат постепенно да постигнете мечтите си. Вярвайте, че дори да се чувствате несигурни и че няма да успеете да постигнете мечтите си точно сега, ще го направите, защото сте упорствали.

Таро карта за сряда за Лъв: Пет мечове

Справедливостта е важна и на 28 януари ще се замислите как се чувствате некомпетентни, когато някой действа по начин, който не съответства на вашите ценности.

Петицата мечове е свързана с конфликт и може да показва, че на хоризонта е проблем във връзката , което създава усещането, че спор или раздяла са неизбежни. Първо обаче се дистанцирайте и помислете; действайте по-късно. С търпение и предварителна обмисленост можете да се научите как да избягвате разгорещени дискусии. Зрелостта може да ви помогне да преминете през всичко мирно.

Таро карта за сряда за Дева: Осмица чаши

Дева, Осемте чаши, е сигнал да се освободите от това, което знаете, и да се свържете с нова информация за личностно израстване. На 28 януари може да се наложи да се сбогувате с глава от живота си, която някога ви е определяла.

Винаги ще има мъки на тъга по време на преходен период, но растежът е важен и вие преминавате към нова фаза от живота, която изисква пространство за еволюция.

Таро карта за сряда за Везни: Рицар на чашите, обърната

Не всеки човек, който иска да бъде във връзка с вас, ще има капацитета да ви обича така, както ви е необходимо. Рицарят на чашите, обърнат, е свързан с емоционална нестабилност и може да станете свидетели на ситуации, в които пасивно-агресивни, смесени сигнали излизат като предупреждение.

Червените флагове на 28 януари не са предназначени да бъдат игнорирани. Те се появяват, за да ви защитят и да ви покажат, че вашата преценка трябва да бъде уважавана и почитана.

Таро карта за сряда за Скорпион: Две мечове, обърнати

Двойката на мечовете, обърната, е за това да си заседнал, но въпреки това да намираш енергия, за да преодолееш стагнацията. Необходими са време, усилия и всеотдайност, за да се работи върху това да се видят нещата такива, каквито са.

На 28 януари ще обърнете внимание на слепите си петна не защото ги виждате, а защото осъзнавате, че другите ги виждат, въпреки че вие ​​не ги виждате.

Таро карта за сряда за Стрелец: Слънце

Картата таро „Слънце“ е щастлив сигнал за живота ви. На 28 януари получавате този красив знак, че животът е хубав.

Без значение с какви проблеми се сблъсквате, има ситуация, която работи във ваша полза. Вие сте в светлината на прожекторите и другите не само ви разпознават, но и се възхищават на това, което казвате и правите.

Таро карта за сряда за Козирог: Влюбените

На 28 януари сте поканени да се приведете в съответствие с най-истинското си аз . Картата таро „Влюбени“ показва решение, което включва някаква форма на разсейване.

Сърцето ти иска едно, а умът ти казва друго. Важно е да размишляваш и да се върнеш в центъра, за да разбереш как желанията и желанията ти съвпадат.

Таро карта за сряда за Водолей: Асо на жезлите, обърнат

Водолей, Асът на жезлите, обърнат, сигнализира за блокаж в творческия поток. Може да се чувствате откъснати от изразителната си природа, което възпрепятства свободното ви изразяване.

Днешната цел е да се свържете отново с живота си по начин, който отваря вратата към самосъзнанието.

Таро карта за сряда за Риби: Шест пентакли

Шестте пентакли са за щедри действия, които са балансирани, което означава, че днес е добре да правите неща за другите, за които знаете, че ще ви помогнат във време на нужда.

На 28 януари не ви е необходима конкретна причина, за да направите нещо мило. Грижата и любовта са цялата мотивация, необходима за действие.