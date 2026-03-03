Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 02 - 08 март 2026

Тази седмица звездите не обещават лекота, а изпитания. Под влиянието на ретрограден Меркурий и мощното лунно затъмнение в Дева енергията се сгъстява, напрежението нараства, а скритите проблеми излизат на повърхността. Това е период на кармични уроци, неочаквани обрати и вътрешни сътресения, които ще изискват търпение, дисциплина и дълбок размисъл.

Още: Още в началото на март: 3 зодии ще преживеят най-голямата трансформация

За три зодии предстоящите дни могат да се окажат особено предизвикателни. Комуникацията се обърква, плановете се забавят, емоциите ескалират, а балансът между личния и професионалния живот се разклаща. Вселената сякаш натиска спирачките, за да ни принуди да преосмислим посоката си.

Предстои седмица, в която импулсивните решения могат да струват скъпо, а прибързаните реакции да задълбочат конфликтите. Но всяко напрежение носи и възможност – за осъзнаване, за растеж и за освобождаване от онова, което вече не ни служи. Ето кои три зодии ще усетят най-силно турбуленцията на този период.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 02 - 08 март 2026

Близнаци

Това е интензивна седмица, изпълнена със стрес и напрежение, особено с ретроградния Меркурий. Към това добавете и лунното затъмнение в Дева, което ще донесе още повече напрежение на работното място. Жонглирането с много задачи е по-трудно тази седмица и може да доведе до объркване.

Избягвайте важни решения, ако е възможно, особено ако се чувствате претоварени по някакъв начин. Ако нямате друг избор, освен да вземете решение, размислете, размислете, размислете! Направете списък и ако имате проект, който изисква много енергия, разделете го на по-малки части. Подхождайте към него малко по малко, за да избегнете още по-голямо претоварване.

След затъмнението може да имате проблеми у дома или дори с родител или член на семейството. Тази седмица изисква дисциплина и много мисъл, за да свършите всичко необходимо. И все пак, ако подходите към нещата бавно и обмислено, можете да преодолеете всичко, което ще ви донесе тази седмица.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 02 - 08 март 2026

Дева

Лунното затъмнение при пълнолуние във вашия знак служи за нулиране, Дева. Това е интензивен период по отношение на личната идентичност и взаимоотношенията.

Меркурий е ретрограден, така че има голяма вероятност да изпитате проблеми с комуникацията и напрежение във взаимоотношенията. Ако това не се случи с партньора ви, то ще е с някой, с когото общувате редовно. Опозицията на Меркурий към затъмнението обърква нещата, така че може да е по-трудно да се съсредоточите.

Тази седмица трябва да поставите твърди граници с партньорите или сътрудниците си и да се съсредоточите повече върху себе си и грижата за себе си. Внимавайте с комуникацията си с другите. Ако нещата тръгнат в грешна посока, опитайте се да размишлявате, вместо да реагирате.

Още: Във вторник: Дева, Риби + още 2 зодии ще спечелят нещо по-ценно от пари

Някои неща се забавят или са в застой тази седмица. Може да е необходимо по-стратегическо планиране, за да постигнете това, с което сте свикнали. Стресът може да причини здравословни проблеми и тази седмица е необходима грижа за себе си.

Риби

Меркурий е ретрограден, което причинява проблеми с комуникацията и объркване. Това се усложнява допълнително от лунното затъмнение в Дева. Очаквайте някои стресови ситуации, както в лични, така и в бизнес отношения.

Тази седмица ви принуждава да растете или да правите промени по значителни начини, които не винаги са лесни или забавни. Може да се сблъскате с проверка на реалността, свързана със себе си или с някой ваш близък.

Още: Неповторимо Пълнолуние на 3 март 2026 г. Съвети за всички зодии

Сатурн и Нептун понижават енергията ви, така че вашият основен приоритет трябва да бъде здравето ви. Най-важното нещо, което можете да направите тази седмица, е да се заземите чрез грижа за себе си и упражнения. Не забравяйте да си почивате достатъчно.

Енергията е интензивна тази седмица, но е важно да не я изразявате върху някой друг или да му позволявате да я изкарва върху вас. Фокусирайте се и останете здраво стъпили на земята. Размишлявайте, вместо да реагирате. Изчистете хаоса в ума и живота си и се придържайте към рутина.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 2 - 8 март 2026 г.