Топ 5 плажа за 2026, които са раят на Земята

Повече от 1000 експерти от туристическата индустрия съставиха списък с най-добрите плажове в света за 2026 г., съобщава Independent. Оценката взе предвид критерии като природна уникалност, ниво на уединение, чистота на водата, брой туристи и цялостното „перфектно ваканционно изживяване“.

Плаж Енталула, Филипини

Плажът Енталула, разположен на остров Палаван във Филипините, заема първо място. Експертът Саймън Калдър го похвали за уникалния му природен пейзаж: бял пясък, чиста вода и извисяващи се варовикови скали, които създават почти „кинематографичен“ вид. Плажът се смята за един от най-девствените и спокойни в списъка, според Independent.

Плаж Фтери, Гърция

Второто място отива при плажа Фтери в Гърция, разположен в уединен залив на остров Кефалония. Заобиколен от високи скали, той изглежда почти скрит от външния свят. Бели камъчета се смесват с пясък, а водата е с ярко тюркоазен цвят. Достъпът е труден - трябва да се изкачите по стръмна пътека или да вземете лодка, което допринася за спокойната му атмосфера.

Плаж Уортън, Западна Австралия

Третото място отива при плажа Уортън, който е един от най-отдалечените плажове в списъка. Разположен е в Западна Австралия, той е известен с абсолютното си спокойствие и липсата на инфраструктура. Това място е ценено заради дивата си природа, дългите ивици бял пясък и възможността да се наблюдава морския живот в естествената му среда.

Плажа на остров Носи Иранджа, Мадагаскар

Остров Носи Иранджа на Мадагаскар заема четвърто място в класацията заради уникалната си пясъчна ивица, която свързва два островчета при отлив, както и заради изобилието от морски живот, включително гнездящи морски костенурки.

Ийст Бийч на остров Вомо, Фиджи

Петото място в класацията отива при Ийст Бийч на остров Вомо, Фиджи. Това е спокоен тропически плаж с идеални условия за плуване, с мек пясък и практически без вълни. Остров Вомо се смята за първокласна дестинация, но въпреки това запазва усещане за уединение, което го прави един от най-спокойните плажове.

В челната десетка са включени още Shoal Bay East в Ангуила, Dhigurah на Малдивите, Playa Baladra в Мексико, Koh Rong в Камбоджа и Donald Duck Bay в Тайланд.

Според класацията Гърция, Тайланд и Австралия са най-добрите плажни дестинации през 2026 г., като в списъка са включени плажове от всяка една от тези 3 държави.

