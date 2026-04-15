Сезонът по Черноморието стартира още на 1 май с цени от 61 евро

Още преди реалния старт на лятото, Черноморието влиза в сезонен режим. Дългият период от почивни дни между 1 и 6 май отново се очертава като първия силен момент за пътувания, а хотелите, които отварят рано, задават тона за сезона.

Barceló Royal Beach вече обяви, че ще посрещне първите си гости още на 1 май. Комплексът се намира в централната част на Слънчев бряг, на пешеходно разстояние от плажа, и ще работи с пълен обем услуги още от началото на май. Интересът към този период расте с всяка година и все повече хора използват майските празници за кратко излизане от града, без да чакат пиковия летен сезон.

Периодът става все по-предпочитан и заради ценовите нива. Офертите за началото на май започват от 61 евро на човек на вечер при двойно настаняване, с включено настаняване на деца до навършени 12 години. На този фон комбинацията от all inclusive престой, пълна хотелска инфраструктура и организирана програма на място оформя една от най-конкурентните оферти за началото на сезона.

Хотелите с профил на семейна дестинация остават сред най-търсените в този период. Детските клубове и анимационните програми дават възможност за по-спокоен престой, при който както децата, така и родителите имат своя ритъм.

В този контекст all inclusive форматът остава най-предвидимият избор заради осигуреното хранене през целия ден, разнообразието от кухни и включените напитки. При международни вериги като Barceló този модел е развит до най-високо ниво, с ясно структурирано обслужване и постоянство в качеството. В началото на май по-голямо значение имат и вътрешните пространства. Комплексът разполага с най-големия SPA център в Слънчев бряг, включващ отопляем закрит басейн, джакузи и зони за релакс, допълнителен фактор, който позволява престоят да бъде пълноценен независимо от времето. Външните зони също започват да се използват още в първите дни на май при по-топло време, което допълнително доближава усещането до активния летен сезон. Ранното отваряне тази година не е изключение, а тенденция в която сезонът по Черноморието постепенно се измества и все по-често започва още с първите дълги уикенди през май.