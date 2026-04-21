Най-важното от изборите:

21 април 2026, 16:07 часа
Снимка: iStock
Плажът, на който самолетите буквално те отвяват (ВИДЕО)

На остров Сен Мартен се намира плаж Махо — едно от най-необичайните туристически места в света. Точно зад него започва пистата на международното летище "Принцеса Юлиана". Самолетите кацат само на метри над главите на хората, а при излитане мощните струи от реактивните двигатели могат да съборят посетителите на земята. Туристите идват тук заради адреналина и популярните в интернет клипове — някои дори се държат за оградата, за да не бъдат отнесени от вятъра.

Но това не е само забавно: струята от реактивния двигател може да бъде опасна — имало е случаи на наранявания и дори смъртни случаи. И все пак хората продължават да идват. За някои перфектният кадър си заслужава риска, а за други - това се превръща в преживяване, за което ще разказват цял живот.

На 12 юли 2017 г., докато полет 457 на Caribbean Airlines излита от летището, 57-годишна жена от Нова Зеландия загива, ударена от въздушната вълна на самолета. Жената се е хванала за оградата в края на пистата, когато вятърът от двигателите на пътническия самолет я отнася, в резултат на което главата ѝ се удря в бетона и тя умира.

Още: Учени: Почти половината от плажовете ще изчезнат до края на века

Историята

След построяването на писта за излитане по време на Втората световна война хотелите "Caravanserai" и "Concord" на семейство Паркър са първите, които отварят врати до плажа Махо. Семейство Паркър е известно с едноименния си хотел в щата Ню Йорк. С развитието на туризма привлекателността на плажа нараства сама по себе си. По-добрите пътища на острова позволяват на тълпи от други хотели, както и на круизни кораби, да наблюдават излитанията и кацанията на самолетите. Появата на социалните медии и интернет допълнително засилва славата на плажа Махо, между другото и чрез уеб камери. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Двата съседни хотела с времето са продадени, но и двата остават добре познати места за любителите на самолетите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова Отговорен редактор
плаж самолет туризъм плаж Махо
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес