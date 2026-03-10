Grand Hotels представя Grand Assistant – първият AI чат бот за резервации в България

Хотелската верига Grand Hotel Resorts by Pulse обявява стартирането на Grand Assistant, първият AI чат бот за хотелски резервации в България. Новият дигитален асистент е създаден, за да улесни гостите на Grand Hotel Therme, Grand Hotel Bansko и Grand Hotel Sveti Vlas във всеки етап на престоя им, предоставяйки бързи, персонализирани и сигурни резервации директно от вашето устройство.

Директни резервации с гаранция за най-ниска цена

С Grand Assistant резервирането никога не е било по-лесно. Чат ботът позволява директна резервация и гарантира най-ниската налична цена за всички гости, които използват платформата. Освен това, системата предлага специални промоции, пакети и персонализирани препоръки според предпочитанията на всеки клиент.

Улеснен и интуитивен процес

Grand Assistant е проектиран да направи резервационния процес максимално удобен. Гостите могат да проверяват наличността на стаи в реално време; да избират конкретни видове стаи и допълнителни услуги; да получават препоръки за ресторанти, СПА процедури и други активности, както и да задават въпроси и да получават незабавни отговори 24/7, без да се обаждат на рецепция.

Персонализирано обслужване

AI асистентът се учи от предпочитанията на гостите, за да предлага персонализирани препоръки и преживявания. Той може да подскаже предстоящите събития в Grand Hotel Sveti Vlas, да предложи специални пакети за настаняване в Grand Hotel Therme и Grand Hotel Bansko и дори да насочи гостите към СПА терапии в невероятните термални зони на Pulse Therme Banya или Pulse Therme Bansko – всичко, за да направи престоя им по-пълноценен.

Иновация и комфорт за бъдещето

С въвеждането на Grand Assistant, Grand Hotels потвърждава своя ангажимент към иновации и технологии, които правят престоя на гостите по-комфортен, бърз и индивидуално съобразен. Чрез AI интеграцията веригата предлага уникално клиентско преживяване, което до момента не е предлагано от български хотели.

Grand Assistant вече е достъпен и готов да превърне вашия престой в Grand Hotels в едно по-лесно, бързо и персонализирано преживяване – за първи път в България!

Резервирайте своята почивка сега – бързо и лесно на: https://grandhotel.bg/