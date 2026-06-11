Pravets Art Nights: От българските музикални шедьоври до света на Джеймс Бонд

Лятото винаги носи онова сладко нетърпение за нови преживявания. Слънцето се задържа по-дълго на хоризонта, настроението ни определено се подобрява, а календарът постепенно се изпълва с най-различни планове. Въпреки безбройните възможности за почивка обаче, често се оказва трудно да открием място, което да предложи нещо повече от красиви гледки и удобен хотел.

Точно затова днес ви отвеждаме до брега на живописното езеро в Правец, където Hyatt Regency Pravets Resort за поредна година е домакин на едно от най-красивите културни преживявания на българското лято - Pravets Art Nights.

На 17 и 18 юли 2026 г. фестивалът ще отбележи своето 21-во издание и отново ще събере почитатели на музиката сред приказната красота на езерото. А ние нямаме търпение да ви разкажем какво са ни подготвили този път.

На 17 юли, от 20:00 ч., сцена “Езеро” ще бъде посветена на българската класическа музика. Гостите ще се докоснат до вечните произведения на Панчо Владигеров, Петко Стайнов и Веселин Стоянов - композитори, чието творчество оставя ярка следа в българската култура. А специален гост на вечерта ще бъде Божидара Кузманова - Владар - цигуларка с международно признание и впечатляваща артистична биография. Под откритото небе край езерото всяка нота ще звучи още по-въздействащо, а красивата природа ще ви накара да се потопите изцяло в музикалната приказка. След финалните акорди вечерта ще продължи с коктейл, където гостите могат да споделят впечатления и да се насладят на лятната нощ край езерото.

На следващата сутрин, от 11:00 ч., програмата предлага още една незабравима среща в читалище “Правец” с камерния концерт на вокален ансамбъл “Белла Воче” и произведения на Петко Стайнов и Мануел де Файя. А след него публиката ще може да се срещне лично с маестро Найден Тодоров по време на традиционната “Среща с автограф” - един от най-обичаните моменти в музикалната програма.

(Маестро Найден Тодоров)

Кулминацията настъпва вечерта на 18 юли. От 20:00 ч. сцена “Езеро” ще бъде завладяна от блясъка на киното и музиката на една от най-легендарните филмови поредици в света. Музиката на Джеймс Бонд ще събере на едно място Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станев, Боби Косатката и Софийската филхармония в концерт, който обещава да бъде едновременно елегантен, емоционален и впечатляващ.

“Skyfall”, “GoldenEye”, “Diamonds Are Forever” - мелодии, които от десетилетия съпътстват историите на най-известния таен агент в света, ще прозвучат под звездите, а отраженията на светлините във водата ще направят атмосферата още по-незабравима. След концерта гостите ще могат отново да се насладят на коктейл, докато споделят емоциите от вечерта.

Казано накратко - “Pravets Art Nights” е една пъстра покана да подарите на лятото си стил, вдъхновение и красота. Специалните фестивални пакети включват настаняване, богати закуски и вечери на блок маса, билети за една или две концертни вечери и свободен достъп до всички удобства на Hyatt Regency Pravets Resort.

Можете да резервирате мястото си чрез имейл до reservations.pravets@hyatt.com или като позвъните на 02 447 67 62.

И да се насладите на две вечери край езерото, един четиризвезден комфорт и моменти, които не се забравят.