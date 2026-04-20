Therme Villas – Вашият личен СПА оазис

Само на 7 км от Банско, в живописното село Баня, Therme Villas разкриват ново измерение на почивката, в което луксът, уединението и природата се сливат в едно завършено преживяване. Разположени в непосредствена близост до Grand Hotel Therme, вилите предлагат усещането за лично пространство и свобода, съчетано с удобствата на модерен СПА курорт от най-висок клас.

AQUA Therme Houses – СПА изживяване като у дома

AQUA Therme Houses са създадени за тези, които търсят комфорт и спокойствие през всеки сезон. Вилите са тристайни, със собствен двор и индивидуален отопляем термален басейн, който осигурява релакс независимо от времето навън.

Интериорът е просторен, с внимание към детайла и усещане за уют и уединение. Тук се съчетават удобството на самостоятелен дом, лично пространство и пълноценно СПА изживяване, допълнени от тиха атмосфера и красива природна среда — всичко необходимо за истинска почивка.

Therme Luxury Houses – Луксозни оазиси сред природата

Therme Luxury Houses допълват преживяването с още повече пространство и усещане за завършен лукс. Разположени на два етажа и с три спални, те са идеален избор за семейства или компании от приятели, които ценят комфорта и възможността да споделят времето си заедно. Therme Luxury Houses създават усещане за дом далеч от дома.

Всяка вила разполага със собствен двор, кът за отдих с барбекю и минерален басейн. Алпийският стил и панорамните гледки към планината създават неповторима атмосфера, която превръща престоя в истинско бягство от ежедневието.

Най-добрата локация за СПА почивка

Локацията на Therme Villas е сред най-големите предимства. Село Баня е известно с над 70 минерални извора с доказани лечебни свойства, а чистият въздух и спиращите дъха гледки към Пирин, Рила и Родопите създават усещане за хармония и баланс.

В непосредствена близост се намира Pulse Therme Banya – най-големият СПА център в България, предлагащ разнообразие от минерални басейни, модерни уелнес зони, сауни, парни бани и пространства за пълноценен релакс, включително и кино зона, в която можете да се насладите на филми по халат в пълен комфорт. До вилите се намира и Therme Fun & Sport Park – място за активна почивка, атракциони и забавления за всички възрасти, както и с невероятна екопътека, конна база и зоокът.

Зелените пространства, чистият въздух и панорамната гледка към планините създават усещане за спокойствие и хармония, а минералната вода допълва това преживяване, предоставяйки условия за пълноценен отдих далеч от градския шум, но без компромис с комфорта и качеството на живот.

Защо да изберете Therme Villas?

Therme Villas са създадени за хора, които търсят повече от стандартната хотелска почивка. Тук получавате уюта на самостоятелен дом, спокойствието на природата и привилегията да се потопите в лечебна минерална вода по всяко време на деня. Всичко това е част от концепцията на Grand Hotel Resorts by Pulse – хотелска верига, която задава нов стандарт в СПА и уелнес туризма, съчетавайки съвременен дизайн, висококачествени услуги и условия за пълноценна почивка през всички сезони.

