Гигантски тролове край Банско се превръщат в хит за семейните уикенди

Лятото наближава, а с него идват и дългите уикенди, почивните дни около 24 май и познатият въпрос за много родители - къде да заведем децата, така че поне за ден да забравят телефоните и наистина да се впечатлят.

Само на два часа от София в село Баня край Банско една горска екопътека вече привлича семейства с необичайни обитатели - гигантски дървени тролове, скрити сред дърветата.

Вместо обичайните табели и беседки, сред дърветата започват да се появяват гигантски дървени тролове — някои скрити зад завои, други извисяващи се високо над алеите, сякаш пазят самата гора.

Разходката по маршрута е изградена като малко приключение. Децата преминават през дървени мостове, въжени елементи и горски пътеки, а зад почти всеки завой ги очаква нов персонаж.

Сред най-впечатляващите фигури е Стражът Роган - огромен трол, поставен така, сякаш охранява входа към скрит свят сред дърветата. По-нататък посетителите срещат Тролимир -„разказвача“ на гората, а в една от по-тихите части на трасето е разположен Майстор Тролчо - образ на стар пазител и строител на горския свят.

Някои от троловете се виждат още отдалеч, докато други са нарочно скрити между дърветата, така че да бъдат откривани постепенно по време на разходката. Именно това превръща маршрута не просто в екопътека, а в преживяване, което държи вниманието на децата през цялото време.

„Тук не вървят, а търсят“, казва с усмивка баща на две деца, когото срещаме по алеята. „След всеки завой очакват нещо ново.“

Освен самите тролове, пространството включва зони за игра, места за почивка и различни активности на открито, а идеята е семействата да прекарат няколко часа сред природата, без усещането за типичен шумен увеселителен парк.

Инсталациите са част от новата концепция на Therme Fun & Sport Park - комплексът се утвърждава като една от най-мащабните и разнообразни дестинации за семейни и активни преживявания в България. Създаден от Grand Hotel Resorts by Pulse, паркът предлага богат избор от атракции и активности за всички възрасти - От въжени съоръжения и височинни атракции до детски зони, картинг, батут паркове и места за отдих. Зоните са подредени така, че плавно да се преливат една в друга – от по-активните игри и съоръжения на открито, през гигантските дартс и шах, които напомнят сцена от „Алиса в страната на чудесата“, до по-тихи места за разходка и наблюдение.

Идеята следва тенденция, която става все по-популярна в европейските семейни паркове - вместо класически атракциони с много шум и екрани, акцентът да пада върху движението, въображението и storytelling елементите. „Не е просто място за снимки“, казва майка на седемгодишно момче от София. „Малките започват сами да измислят истории - кой трол какво пази, къде живее и защо е там.“

С наближаването на летния сезон подобни места вероятно ще стават все по-търсени за кратки семейни бягства през уикенда - особено за родители, които търсят не просто още една разходка, а ден, който децата ще помнят.