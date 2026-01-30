Община Кюстендил придоби пълна собственост върху важен лечебен комплекс

Община Кюстендил официално придоби собствеността върху земята под сградата на „Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“( ниското тяло на областна администрация) ,с което се създава пълна правна яснота за управление и бъдещо развитие на обекта. След обединяването на собствеността ще бъде открита възможност за провеждане на процедура за концесия за строителство и услуги, съгласно действащото законодателство, с цел привличане на инвестиции и външни партньори.

Придобиването е реализирано чрез замяна между Община Кюстендил и Областна администрация – Кюстендил, с което се прекратява съсобствеността върху имотите и се обединява собствеността върху терена и сградата, които до момента създаваха правна и фактическа сложност при стопанисването им.

През 2024 г. Общински съвет - Кюстендил даде съгласие за изменение на подробния устройствен план в района, а през 2025 г. проектът бе окончателно одобрен. В резултат са обособени нови урегулирани поземлени имоти, включително специално отреден терен за „Медико-балнеоложки комплекс“, което създава възможност за целенасочено планиране и инвестиции.

Сградата е въведена в експлоатация като „Медико-балнеоложки комплекс „Св. Иван Рилски“ – Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация“ и е от стратегическо значение за развитието на лечебния, балнео- и СПА туризма в общината. Кюстендил е национално признат балнеоложки център с дългогодишни традиции и уникални минерални извори - ресурс с огромен потенциал за устойчиво туристическо развитие.

Тези действия са част от целенасочените усилия на общинската администрация за развитие на туристическата инфраструктура, повишаване качеството на туристическите услуги и създаване на нови възможности за икономическо развитие и заетост.