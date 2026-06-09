Обновени, красиви и съхранени: две знакови сгради отново красят центъра на Кюстендил. ”Два проекта с изключителна добавена стойност за Кюстендил бяха успешно реализирани благодарение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това са инвестиции не просто в сгради, а в културата, историята и облика на нашия град“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов по време на финалната пресконференция за приключването на проектите за обновяване на читалище „Братство 1869“ и сградата на бившето полицейско управление на ул. „Демокрация“ №15.

Кметът подчерта, че читалище „Братство 1869“ е най-старото и най-голямото читалище в Кюстендил и е неизменна част от културния живот на града повече от век и половина.

„На фасадата на читалището стои надписът „Богатството е смъртно, добродетелта безсмъртна“. Това е послание, което носи духа на институцията. С реализацията на проекта въведохме мерки за енергийна ефективност, обновихме сградата и я направихме по-привлекателна и функционална за младите хора. Това е място, където поколения наред се съхраняват и предават българските традиции, обичаи и култура“, каза още инж. Атанасов.

Особено внимание бе отделено и на сградата на бившата полиция – една от най-красивите и разпознаваеми исторически сгради в централната градска част.

„Тази сграда беше занемарена през годините и стоеше като липсващо звено в ансамбъла от красиви архитектурни сгради в центъра на Кюстендил. Днес тя възвръща своето достойнство и автентичен облик“, посочи кметът.

В рамките на проекта са обновени външните фасади, които възстановяват оригиналния бежово-кафяв цвят на сградата. Тъй като обектът е недвижима културна ценност с категория „местно значение“, мерките за енергийна ефективност са изпълнени от вътрешната страна. Изцяло са подменени електрическата инсталация и отоплителната система, като е осигурено и модерно охлаждане за всички помещения.

Според кмета обновената сграда вече заема заслуженото си място сред архитектурните перли на Кюстендил и допълва завършения облик на централната градска част.

„Когато човек се разходи по улица „Демокрация“, вижда една последователност от възстановени емблематични сгради – Червената къща срещу сградата на община Кюстендил, Домът на архитекта, ДНА, а вече и старата полиция. Този архитектурен ансамбъл е безценен за Кюстендил и малко български градове могат да се похвалят с толкова добре съхранено и обновено културно наследство в своя център“, каза още инж. Атанасов.

Той подчерта, че Общината последователно инвестира в културната инфраструктура и читалищната дейност.

„През последните години обновихме повече от десет читалищни сгради – цялостно или частично, изградихме нови сгради в Николичевци и Грамаждано и ще продължим да инвестираме в културата, традициите и духовния живот на местните общности“, допълни кметът.

По време на пресконференцията бяха отчетени успешно приключилите проекти:

• Проект BG-RRP-4.020-0192 „Основен ремонт и укрепване на сградата на читалище „Братство 1869“ – гр. Кюстендил“;

• Проект BG-RRP-4.020-0187 „Енергийно обновяване на сграда за административно обслужване, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ №15“.

Двата проекта са финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Реализираните инвестиции са поредната стъпка към съхраняването на архитектурното наследство на Кюстендил и създаването на по-привлекателна, модерна и енергийно ефективна градска среда за жителите и гостите на града