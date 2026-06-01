Кметът на Кюстендил и кметът на Крива Паланка откриха новоизградения Общински приключенски парк

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и кметът на община Крива Паланка Сашко Митовски официално откриха новоизградения Общински приключенски парк – ново пространство за игри, движение и приключения сред природата, създадено специално за децата на Кюстендил.

„Една мечта се превърна в реалност. Днес лесопарк „Хисарлъка“ е изпълнен с детски смях, радост и безброй усмивки. Няма по-голямо удовлетворение от това да виждаме как децата на Кюстендил играят, спортуват и създават своите незабравими спомени сред красотата на природата. В този прекрасен празничен ден правим символичен подарък към вас от името на Община Кюстендил – новия атракционен въжен парк в лесопарк „Хисарлъка“. Това е проект, който премина през редица предизвикателства по време на изпълнението си, но днес вече е реалност“, заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов при откриването на новия Общински приключенски парк.

Сега, през лятото, вместо децата да прекарват времето си пред телефоните, таблетите и компютрите, те имат възможност да дойдат в Хисарлъка, да използват въжения парк, да изпробват своите способности, да посетят парк „Климатолечение“, където могат да игра-ят футбол, волейбол и баскетбол, както и да се разходят сред прекрасната природа и чистия боров въздух.

Това е част от усилията на Община Кюстендил да превърне Хисарлъка в още по-привлекателно място за активен отдих и преживявания сред природата. Пожелавам на всички деца да бъдат здрави, да използват парка с удоволствие и да посещават Хисарлъка винаги, когато имат възможност. Нека посрещаме много гости тук и нека използваме съоръженията разумно и отговорно. Слушайте инструкторите, спазвайте правилата и най-вече – забавлявайте се. Честит празник и много усмивки от мен!“, каза още кметът.

Кметът на Община Кюстендил изрази своята благодарност към партньорите по проекта – Община Крива Паланка, Кюстендилската търговско-промишлена палата и Съвместния технически секретариат на Програма INTERREG VI-A IPA България – Северна Македония 2021–2027 г. за доброто сътрудничество и съвместните усилия, благодарение на кои-то новият Общински приключенски парк вече е реалност.

Новият въжен парк предлага маршрути с различна степен на трудност за деца, младежи и възрастни. Изградени са четири приключенски трасета с разнообразни препятствия сред дърветата – висящи мостове, мрежи, пасажи, дънери и други атрактивни елементи, които развиват увереност, сръчност и двигателни умения.

За любителите на по-силните емоции е предвиден и алпийски тролей, който ще предлага незабравими преживявания сред красотата на Хисарлъка.

В рамките на проекта са предвидени още рехабилитация на „Екопътека на здравето“, обновяване на парковото пространство, обособяване на места за отдих и внедряване на дигитални туристически решения, които ще представят региона по модерен и интерактивен начин.

Въженият парк и обновената зона за активен отдих са създадени в рамките на проект № BGMK0200028 „Трансгранична атрактивност – интелигентен туризъм в регион Кюстендил – Крива Паланка – Невестино“, финансиран по Програма INTERREG VI-A IPA България – Северна Македония 2021–2027 г.

Партньори по проекта са Община Кюстендил, Община Крива Паланка, Община Невестино, Център за развитие на Североизточния район за планиране – Куманово, Кюстен-дилската търговско-промишлена палата и Националният музей – Куманово.