Кюстендил отбеляза 150 години от безсмъртието на Христо Ботев. С общоградско поклонение пред паметника „Булаир“ Кюстендил отбеляза 150 години от безсмъртието на Христо Ботев и отдаде почит на всички знайни и незнайни герои, загинали за свободата и независимостта на България.

Възпоменателната церемония започна с вой на сирени и едноминутно мълчание в памет на героите. Слово по повод годишнината припомни делото на Христо Ботев и саможертвата на поколения българи, посветили живота си на националната свобода и независимост.

В програмата участие взеха възпитаници на Детска градина „Слънце“, които изпълниха рецитал по произведението „Хайдути“ и припомниха силата на Ботевото слово през погледа на най-малките пазители на националната памет.

С емоционално изпълнение на Ботева поезия в честването се включи и Славян Грънчаров – носител на първа награда от Тридесетия юбилеен Национален конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература. Той представи рецитал на едно от най-емблематичните произведения на поета революционер – „Хаджи Димитър“.

В знак на признателност венци и цветя поднесоха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, заместник-кметове на Община Кюстендил, представители на Областна администрация – Кюстендил, Общински съвет – Кюстендил, Архиерейското наместничество, народни представители, държавни институции, политически партии, културни институти, обществени организации и граждани.

По традиция на 2 юни ученици от кюстендилските училища поднесоха цветя пред паметници и паметни знаци в различни части на града, отдавайки почит към героите, отдали живота си за свободата на България.

С преклонение пред подвига на Христо Ботев, неговите четници и всички български герои, Кюстендил отново показа, че паметта за тяхното дело остава жива и се предава на следващите поколения.

