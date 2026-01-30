Антъни Иванов: Не искам да имам нищо общо с българския спорт, Enhanced Games ще заменят Олимпийските игри!

Бившият олимпийски плувец на България - Антъни Иванов, излезе с изявление в социалните мрежи. Той не скри голямото си вълнение от завръщането в басейна и подчерта, че новите „Игри“ щели да „заменят напълно традиционните Олимпийски игри“. Както е известно, той ще участва в Enhanced Games. Така наречените Игри за допингирани дават шанс на атлетите да се състезават без допинг контрол.

Антъни Иванов е много щастлив от решението си

Изключително щастлив съм от решението, което взех. Нямам търпение да се завърна в басейна. Доста жалко за хората, които... Posted by Антъни Иванов - Antani Ivanov on Thursday, January 29, 2026

„Изключително щастлив съм от решението, което взех. Нямам търпение да се завърна в басейна. Доста жалко за хората, които искаха да ме изхвърлят до живот. Естествено,сега пък е нов проблема с моето завръщане, но честно казано вече дори не искам да имам общо с Българския спорт“.

„Той представлява една голяма шахматна дъска, която за съжаление ще се разпадне преди да ѝ се направи ремонт. Благодаря на всички, които толкова години работиха усилено да ме изхвърлят. Нямаше да оценя толкова много всичко това, което ми се случва.Нямаше да съм толкова щастлив, толкова добре обгрижван и най-вече спокоен, така че “Колега не ме занимавай с глупости”.

„Очаквайте скоро интервюто със Сашо Диков. Очаквайте и тези игри да заменят напълно традиционните Олимпийски Игри“, написа Иванов в социалните мрежи.

