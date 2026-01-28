Спорт:

Българин, който ще участва на Игрите за допингирани: И в олимпийските игри се ползва допинг. Тук е равнопоставено!

28 януари 2026, 00:14 часа 374 прочитания 0 коментара
Българин, който ще участва на Игрите за допингирани: И в олимпийските игри се ползва допинг. Тук е равнопоставено!

Българският плувец Антъни Иванов даде обширно интервю пред колегите от bTV Спорт във връзка с решението си да вземе участие на Enhanced Games – международен спортен форум, на който няма списък със забранени вещества. На практика допингът е позволен, но не е задължителен. Според Иванов и в олимпийските игри се ползвало допинг, а в иновативния форум поне било равнопоставено. Наградният фонд на Enhanced Games е повече от солиден - 250 000 долара на всеки победител и 1 милион долара при подобряване на световен рекорд.

"Искам да кажа, че за разлика от това какво е мнението на хората, всъщност Enhanced Games не са допингирани игри, а са игри, в които могат да се използват неща за подобряване на постиженията, но това не е задължително. Това е за хората да направят избора сами и да решат дали са готови да поемат този риск. Аз не съм решил все още. Така че и да реша, и да не реша, със сигурност няма да го обявявам, ще се разбере в края на май месец", заяви Иванов пред bTV Спорт.

Плувецът е със спрени състезатели права до 2027 година. Той имаше тежка сага именно с неявяване на допинг тест и последвало наказание. Иванов бе наказан и за обиди към федерацията. "Така или иначе на всички ни е ясно, че по време на олимпийски игри много от хората ползват забранени вещества и се състезават срещу хора като нас, българите, които нямат особена техника, нямат особени такива неща и не могат да си позволят такива неща. Състезаваме се голи срещу тях...", смята той.

Т"акава равнопоставеност като в Enhanced games не е имала досега в спорт, според мен. И за това аз подкрепих идеята. С риск да обидя много хора, със сигурност за 10 месеца тук ще изкарам много повече средства, отколкото съм изкарал за всичките ми години в национален отбор на България", каза още Антъни Иванов. Игрите за допингирани ще бъдат от 21 до 24 май в Лас Вегас.

 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Плуване Антъни Иванов Enhanced games
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес