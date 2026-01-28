Българин, който ще участва на Игрите за допингирани: И в олимпийските игри се ползва допинг. Тук е равнопоставено!

Българският плувец Антъни Иванов даде обширно интервю пред колегите от bTV Спорт във връзка с решението си да вземе участие на Enhanced Games – международен спортен форум, на който няма списък със забранени вещества. На практика допингът е позволен, но не е задължителен. Според Иванов и в олимпийските игри се ползвало допинг, а в иновативния форум поне било равнопоставено. Наградният фонд на Enhanced Games е повече от солиден - 250 000 долара на всеки победител и 1 милион долара при подобряване на световен рекорд.

"Искам да кажа, че за разлика от това какво е мнението на хората, всъщност Enhanced Games не са допингирани игри, а са игри, в които могат да се използват неща за подобряване на постиженията, но това не е задължително. Това е за хората да направят избора сами и да решат дали са готови да поемат този риск. Аз не съм решил все още. Така че и да реша, и да не реша, със сигурност няма да го обявявам, ще се разбере в края на май месец", заяви Иванов пред bTV Спорт.

Плувецът е със спрени състезатели права до 2027 година. Той имаше тежка сага именно с неявяване на допинг тест и последвало наказание. Иванов бе наказан и за обиди към федерацията. "Така или иначе на всички ни е ясно, че по време на олимпийски игри много от хората ползват забранени вещества и се състезават срещу хора като нас, българите, които нямат особена техника, нямат особени такива неща и не могат да си позволят такива неща. Състезаваме се голи срещу тях...", смята той.

Т"акава равнопоставеност като в Enhanced games не е имала досега в спорт, според мен. И за това аз подкрепих идеята. С риск да обидя много хора, със сигурност за 10 месеца тук ще изкарам много повече средства, отколкото съм изкарал за всичките ми години в национален отбор на България", каза още Антъни Иванов. Игрите за допингирани ще бъдат от 21 до 24 май в Лас Вегас.