ВИДЕО: Кристиано Роналдо се прояви с още един арогантен жест, социалните мрежи избухнаха

След края на първата част, на мача в Молдова, тимът на Юнайтед се насочи към тунела, който да го отведе в съблекалните. На входа на тунела младо момиче, навярно медицинско лице от стадион "Зимбру", извади своя телефон и приближи португалеца, като се смята, че е поискала да си направи снимка с него. На видеото може да се види как Кристиано Роналдо я побутва и доста неприятелски отказва да се "щракне" с нея.

Разбира се, социалните мрежи веднага избухнаха, щом този момент от мача се появи в тях. Мнозина упрекнаха Роналдо, че продължава с крайно арогантните си изяви, а други пък го защитиха, използвайки предлога, че това се е случило по време на игра и е нямал време да обърне нужното внимание за своята почитателка.

Ситуацията е много деликатна и е трудно да се избере страна. Роналдо със сигурност можеше да отдели по-малко от 5 секунди за едно бързо селфи, но и момичето много добре знае, че не може да прави подобни своеволия, когато голямата футболна звезда върши своята работа в момента.

Може да видите видеото от ситуацията тук:

A fan asked Ronaldo for a picture during the halftime of the United game but he refused to take it… pic.twitter.com/qYIRsvmtQU