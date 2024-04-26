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Спорт по телевизията днес - 26 април 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 26 април 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в петък, 26 април 2024 година: 

11:35 ч. Moto GP, Първа тренировка за Голямата награда на Испания, Max Sport 2

Мастърс Мадрид

12:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1

12:00 ч. Снукър, Световно първенство, Eurosport 1

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14:00 ч. Футзал, Тайланд - Таджикистан, Nova Sport

14:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1

14:30 ч. Колоездене, Обиколка на Турция, Eurosport 2

15:45 ч. Световна купа по модерен петобой, BNT 3

15:50 ч. Moto GP, Тренировка за Голямата награда на Испания, Max Sport 2

16:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1

16:25 ч. Снукър, Световно първенство, Eurosport 1

16:30 ч. Колоездене, Обиколка на Романдия, Eurosport 2

17:00 ч. Футбол, Узбекистан - Саудитска Арабия, Diema Sport 2

17:00 ч. Футзал, Узбекистан - Иран, Nova Sport

17:00 ч. Футбол, Марек - Септември София, Diema Sport 1

18:00 ч. Футбол, Ал Хилал - Ал Фатех, Max Sport 4

18:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1

Карлос Алкарас

ВК Левски - ВК ЦСКА

19:00 ч. Волейбол, Левски - ЦСКА, Max Sport 2

19:00 ч. Спортна гимнастика, Европейско първенство, BNT 3

19:30 ч. Футбол, Санкт Паули - Ханза Рощок, Diema Sport 3

19:30 ч. Футбол, Херта - Хановер, Nova Sport

Първа лига

20:00 ч. Футбол, Пирин Благоевград - Ботев Враца, Diema Sport 1

20:00 ч. Баскетбол, Монако - Фенербахче, Max Sport 3

20:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1

20:45 ч. Снукър, Световно първенство, Eurosport 1

21:30 ч. Футбол, Бохум - Хофенхайм, Diema Sport 3

21:45 ч. Футбол, Фрозиноне - Салернитана, Ring BG

22:00 ч. Футбол, КПР - Лийдс, Diema Sport 2

22:00 ч. Футбол, Реал Сосиедад - Реал Мадрид, Max Sport 4

22:00 ч. Футбол, Монпелие - Нант, Nova Sport

22:00 ч. Баскетбол, Барселона - Олимпиакос, Max Sport 3

22:30 ч. Голф, PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, Eurosport 2

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