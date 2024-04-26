Спорт по телевизията днес - 26 април 2024 г.
11:35 ч. Moto GP, Първа тренировка за Голямата награда на Испания, Max Sport 2
Мастърс Мадрид
12:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1
12:00 ч. Снукър, Световно първенство, Eurosport 1
14:00 ч. Футзал, Тайланд - Таджикистан, Nova Sport
14:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1
14:30 ч. Колоездене, Обиколка на Турция, Eurosport 2
15:45 ч. Световна купа по модерен петобой, BNT 3
15:50 ч. Moto GP, Тренировка за Голямата награда на Испания, Max Sport 2
16:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1
16:25 ч. Снукър, Световно първенство, Eurosport 1
16:30 ч. Колоездене, Обиколка на Романдия, Eurosport 2
17:00 ч. Футбол, Узбекистан - Саудитска Арабия, Diema Sport 2
17:00 ч. Футзал, Узбекистан - Иран, Nova Sport
17:00 ч. Футбол, Марек - Септември София, Diema Sport 1
18:00 ч. Футбол, Ал Хилал - Ал Фатех, Max Sport 4
18:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1
ВК Левски - ВК ЦСКА
19:00 ч. Волейбол, Левски - ЦСКА, Max Sport 2
19:00 ч. Спортна гимнастика, Европейско първенство, BNT 3
19:30 ч. Футбол, Санкт Паули - Ханза Рощок, Diema Sport 3
19:30 ч. Футбол, Херта - Хановер, Nova Sport
Първа лига
20:00 ч. Футбол, Пирин Благоевград - Ботев Враца, Diema Sport 1
20:00 ч. Баскетбол, Монако - Фенербахче, Max Sport 3
20:00 ч. Тенис, ATP 1000: Мадрид, Max Sport 1
20:45 ч. Снукър, Световно първенство, Eurosport 1
21:30 ч. Футбол, Бохум - Хофенхайм, Diema Sport 3
21:45 ч. Футбол, Фрозиноне - Салернитана, Ring BG
22:00 ч. Футбол, КПР - Лийдс, Diema Sport 2
22:00 ч. Футбол, Реал Сосиедад - Реал Мадрид, Max Sport 4
22:00 ч. Футбол, Монпелие - Нант, Nova Sport
22:00 ч. Баскетбол, Барселона - Олимпиакос, Max Sport 3
22:30 ч. Голф, PGA тур, Класика на Ню Орлеънс, Eurosport 2
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: ВК ЦСКА ВК Левски Първа лига Мастърс Мадрид