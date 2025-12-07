Лайфстайл:

Владимир Зографски е във формата на живота си! Ново изключително класиране в Световната купа по ски скокове

07 декември 2025, 18:28 часа 557 прочитания 0 коментара
Водещият състезател на България в ски скоковете - Владимир Зографски, затвърди прекрасната форма, в която се намира! Той постигна ново престижно класиране в Световната купа по ски скокове. Родният представител зае шесто място във втория старт при мъжете на голямата шанца във Висла (Полша). Това е трета надпреварата с позиция в топ 10 през настоящия сезон за самоковския спортист.

В края на ноември Зографски записа рекордната за себе си и за България четвърта позиция на Световната купа в Рука, а преди дни завърши 11-и пак във Висла. Освен това той беше девети на малката шанца във Фалун (Швеция).

Българинът преодоля квалификацията по-рано с пети резултат. В същинското състезание събра 268.7 точки чрез скок от 129.5 метра в първия кръг, след който бе седми в подреждането, и 130.0 метра (132.9 и 135.8 точки) при втория си скок във финалния етап. Победител и във втория старт във Висла стана Домен Превц. Словенецът оглави класирането с общо 282.3 точки със скокове с дължина 137.0 и 132.0 метра (137.6 и 144.7 точки).

Златният медалист на малка шанца и сребърен на голяма от Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година Рьою Кобаяши (Япония) завърши на втора позиция, след като събра 281.4 точки (130.5 и 129.5 метра), а трето място зае Филип Раймунд (Германия) с 276.8 точки (131.5 и 129.0 метра).

Джем Юмеров
