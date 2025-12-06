Ново изключително представяне на Зографски в Световната купа по ски скокове

Водещият състезател на България в ски скоковете - Владимир Зографски, направи поредно много силно представяне в Световната купа по ски скокове. В шестия кръг във Висла родният представител завърши на 11-о място и остана в близост до челната десетка в класирането. С този резултат 32-годишният Зографски се нареди 11-и в генералното класиране, тъй като равният с него по точки Мануел Фетнер от Австрия финишира на 22-а позиция.

11-о място за Владимир Зографски

Преди дни българинът завърши на четвърто място в състезанието на голямата шанца в Рука, след което направи фантастичен скок и в квалификацията във Висла. Той записа четвърти резултат със 128 метра и 132.6 точки.

Amazing day for Vladimir Zografski 🇧🇬 and Valentin Foubert 🇫🇷 who finished today right behind the podium in 4th and 5th 👏🏻



📸 FIS/Action Press/Julia Piatkowska#fisskijumping #worldcupruka pic.twitter.com/N08ssQZD7R — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) November 29, 2025

Владимир Зографски продължи отличната серия в първия скок, в който се отличи с 127 метра за 131.1 точки, докато първенец след рунда бе словенецът Домен Превц със 136 метра за 140.6 точки. Неговият сънародник Анже Ланишек, победител в последните два кръга и лидер в генералното класиране, бе с място пред българина със 129.5 метра за 133.9 точки.

Вторият скок на Зографски не бе толкова добър, но пак бе сред водещите във финалната група от 30 скачачи. Българинът записа 122 метра и събра общо 256.1 точки, което в края го класира на 11-о място и с 30.1 точки зад победителя Превц. Той спечели с 286.2 точки, а германецът Филип Раймунд стигна до трети подиум в кариерата си с пасив от 6.8. точки. Далеч зад тях на трето място финишира японецът Рьою Кобаяши, който изостана с 26.2 пункта.

