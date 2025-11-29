Студио Actualno:

Зографски e в прекрасна форма! Направи състезание за историята и остана на косъм от подиум

29 ноември 2025, 18:37 часа 214 прочитания 0 коментара
Водещият състезател на България в ски скоковете - Владимир Зографски, зае рекордното четвърто място в кариерата си в състезанието на голямата шанца в Рука от Световната купа за мъже. Нашият представител доказа, че се намира в прекрасна форма, след като преди дни остана 12-и на голямата шанца в Лилехамер, Норвегия. До момента най-доброто класиране на Зографски в старт от Световната купа отново бе в Рука. През 2018 година той заслужи шесто място на същата шанца.

Освен това за самоковеца това е второ класиране в топ 10 този сезон след деветата позиция на малката шанца във Фалун, Швеция. В класирането за Световната купа българинът се изкачи до 11-ото място със 115 точки. Лидер с 356 точки е Ланишек, пред Домен Превц с 270 и Рьою Кобаяши с 266.

Надпреварата бе прекратена в началото на втория кръг заради бурния вятър във Финландия, а за официални бяха признати резултатите от първия кръг. В него българинът записа опит от 131 метра, който му донесе 125,4 точки. Пред Зографски завършиха единствено двама представители на Словения и един на Япония. Победител със 141 точки след скок от 142 метра стана Анже Ланишек. Втори зад словенеца е японецът Рен Никайдо със 136,4 точки и опит от 141 метра, а трети е Домен Превц със 128 точки. Словенецът направи опит от 132,5 метра.

Вятърът в Рука доведе до сериозни изненади и пети остана французинът Валентен Фубер със 122,7 точки. Също пети със 122,7 точки се нареди японецът Рьою Кобаяши със 122,7 точки.

Джем Юмеров
