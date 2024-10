Банален или амбициозен? Отзиви за новия албум на Coldplay

Coldplay издаде 10-ия си студиен албум "Moon Music", който породи смесени рецензии, но феновете им остават верни. Албумът съдържа 10 песни, предимно оптимистичен поп, примесен с фънк, електро и афробийт. Темите са главно любовни, като се намесва космическо измерение. Те са ефирни и мечтателни, с дълги инструментални части.

"Moon Music" започва с едноименната песен, която е с артистичната атмосфера от ранните им хитове, като прераства в нежна пиано балада. Следва водещият сингъл "feelslikeimfallinginlove" - типичен поп, напомнящ за "A Sky Full of Stars" от 2014 г. и "Something Just Like This" от 2017 г. "Jupiter" и "Good Feelings" са жизнеутвърждаващи химни.

Отзивите за албума

Професионалните отзиви за "Moon Music" обаче са предимно със забележки. Най-позитивни са на "New Musical Express", според които албумът демонстрира "силата на музиката да преодолява бурите в живота". "Rolling Stone" пише, че "той е толкова междугалактически амбициозен, колкото може да се очаква" и го нарича "музикално просторен и емоционално безграничен".

"The Independent" обаче го определя като "задушаващо банален", а в. "The Telegraph" критикува текстовете - "Мартин никога не е бил най-сложният в поетично отношение текстописец" и ги сравнява с лозунги за самопомощ в Instagram.

Рецензиите обаче не влияят на любовта на феновете. "Coldplay се завърнаха, албумът е изумителен, а тази песен е шедьовър", споделя един от тях към въвеждащата песен "Moon Music". "Сякаш душата ми лети свободно като балон", добавя друг. "Музиката им е невероятно успокояваща и гласът на Крис Мартин е идеален за нея", пише трети към "feelslikeimfallinginlove".

За Coldplay

Група Coldplay е създадена през 1998 г. от състудентите Крис Мартин (пианист и вокали), китариста Джони Бъкланд, баскитариста Гай Бериман и Уил Чемпиън (китарист и ударни). Във Великобритания стават известни следващата година с първия си сингъл "Brothers & Sisters". На световната сцена пробиват с дебютния си албум "Parachutes", който им носи награда "Грами" за най-добър алтернативен албум. Следва "A Rush of Blood to the Head" (2002), с който печелят още две награди "Грами", а продажбите им надхвърлят 20 милиона, според енциклопедия "Британика".

Концертният албум "Live 2003" (2003) и "X & Y" (2005), съставен предимно от химни, издига групата до ранга на U2 и Radiohead. Много успешен е и "Viva la Vida" от 2008 г., който носи на групата награди "Грами" за песен на годината, най-добър рок албум и най-добро поп изпълнение от група. Следват "Mylo Xyloto" (2011), от който са синглите "Magic" и "A Sky Full of Stars", позитивният "A Head Full of Dreams" (2015); краткият "Kaleidoscope" (2017), "Everyday Life" (2019) и "Music of the Spheres" (2021). Той става деветият последователен албум на групата, оглавил британската класация, но рецензиите за него са хладни, като отбелязват липса на новаторство и експериментиране.

Крис Мартин каза пред Apple Music, че планират да издадат още два албума и след това само да изнасят концерти.

Интересът на феновете към групата е все така голям. През юни те обявиха шест последователни концерта на стадион "Уембли" в Лондон през август 2025 г., билетите за които бяха разпродадени мигновено. Затова групата добави още четири концерта там през септември, с което достигат рекордните 10, повече от 8-те на Тейлър Суифт. Групата сега е на турне в Австралия, пише БТА.

