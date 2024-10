Праз Мишел от Fugees съди Лорин Хил за финансови злоупотреби

Праз Мишел - един от основателите на Fugees, заведе дело срещу звездата на триото Лорин Хил за измама и нарушаване на договор, след като легендарната хип-хоп група отмени голяма част от турнето си, отбелязващо събирането ѝ, предаде АФП.

В жалбата си, подадена в съда в Манхатън, Мишел обвинява известната певица, че е злоупотребила с финансите на групата и едностранно е поела контрола върху нея, и в частност е отказала предложение за пет милиона долара за участие в американския фестивал Коачела. Праз Мишел също така обвинява Лорин Хил, че "хронично закъснява" за концерти и че е отменила част от турнето им, започнало през 2023 г. в чест на славните дни на триото през 90-те години на миналия век.

Според адвоката на Мишел Лорин Хил се е възползвала от трудното му правно положение и го е манипулирала да подпише несправедлив договор за турнето The Fugees 2023+. Лорин Хил осъди обвинението на Мишел като "безпочвено" и "пълно с неверни твърдения и неоправдани нападки".

Още: Кание Уест обяви новия си албум (СНИМКА)

История и съдебни дела

Снимка: Getty Images

Миналата година Праз Мишел беше осъден от федерален съд във Вашингтон за ролята си в незаконна кампания за влияние, ръководена от малайзийски финансист в основата на огромен корупционен скандал. Тогава актьорът Леонардо ди Каприо бе свидетел срещу Праз Мишел.

Самата Лорин Хил бе осъдена през 2013 г. за укриване на данъци.

Лорин Хил, Праз Мишел и Уайклеф Жан се радват на голям успех с хип-хоп албума с реге привкус "The Score" (1996), който включва хитовете "Killing Me Softly" и "Fu-Gee-La". Тази есен певицата ще тръгне на европейско турне с групата Ms. Lauryn Hill & the Fugees. Адвокатът на Мишел каза, че той няма да участва в концертите, пише БТА.

Още: DJ BOBO пред Actualno.com: Благодаря на всички от България, нямам търпение за концерта в София