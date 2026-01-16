DARA превръща детската рима "Онче бонче" в парти сингъл (ВИДЕО)

Броени дни преди участието си в националната селекция за "Евровизия", където е сред 15-те финалисти, DARA представя своя нов сингъл "Онче бонче". Парчето, което излезе днес 16 януари, е вдъхновено от детска рима, която певицата изважда от оригиналния ѝ контекст и я превръща в свободна, игрива и заразителна покана за бягство и безкрайно забавление. "Онче бонче" се откроява като един от най-енергичните и запомнящи се тракове в албума ѝ "ADHDARA", излязъл през септември 2025 година, и показва смелостта ѝ да експериментира с музикалния си стил и визуалната идентичност.

Енергична визуална приказка

Официалният видеоклип към песента, режисиран от Жоро Пеев, изгражда сюрреалистичен свят, създаден чрез ръчно рисувани арт инсталации и куклени образи, които сякаш оживяват пред камерата. DARA е централната фигура в тази визуална приказка, движейки историята и енергията на клипа със своята харизма и артистичен почерк.

След силния отзвук от втория ѝ студиен албум "ADHDARA", 2026 обещава да бъде година, изпълнена с висока скорост за DARA. Артистката планира още по-смели музикални експерименти, необикновени визуални проекти и концерти, които ще пренесат енергията ѝ директно от студиото на живата сцена, показвайки още по-широк спектър от таланта и креативността ѝ.

По музиката и текста Дара работи заедно с Dexter, Венцислав Чанов, Камен Колев, Прея, D-Zasta и Дара Екимова. Продуценти са Dexter и Камен Колев.