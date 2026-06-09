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Галаконцерт закриване на 35-ия сезон на Нов симфоничен оркестър с Моцарт и Чайковски

09 юни 2026, 15:38 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: Нов симфоничен оркестър
Галаконцерт закриване на 35-ия сезон на Нов симфоничен оркестър с Моцарт и Чайковски

Нов симфоничен оркестър закрива 35-ия си сезон с концерт под почетния патронаж на Н. П. Кирсти Похянкука, посланик на Финландия на 28 юни, неделя, зала "България" в 19:30 часа. Под диригентството на маестро Петко Димитров ще прозвучат:

МОЦАРТ Увертюра към операта "Сватбата на Фигаро", К.492

ЧАЙКОВСКИ Концерт за цигулка и оркестър, ре мажор, оп. 35

АМАДЕУС МОЦАРТ Симфония №38 ("Пражка"), ре мажор, К. 504

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Солист в Концерта за цигулка ще бъде дългогодишната концертмайсторка на състава Дора Димитрова. Концертът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община – Календар на Културните събития.

Билети за концерта ще откриете онлайн в мрежата на Eventim.bg.

За артистите

Петко Димитров е завършил магистърска степен по оркестрово дирижиране в Мичиганския университет Ан Арбър под ръководството на проф. Кенет Кислър, както и консерваторията Пийбоди, университета "Джон Хопкинс" при проф. Густав Майер. Бил е музикален директор на редица младежки оркестри в САЩ. През 2019 г се завръща в България и поема поста директор на ансамблите в Англо-Американското училище в София.

Дора Димитрова е концертмайстор на Нов симфоничен оркестър от 2003 година. Изгражда многообразна музикална кариера като камерен музикант, солист, музикален педагог и концертмайстор. Тя притежава магистърски степени по музика от Националната музикална академия в София и от Нюйоркския щатски университет в "Стони Брук", където през май 2018 г. защитава и докторска степен по музикални изкуства. Преподавателите ѝ по цигулка в България са Милена Вълева, Гинка Гичкова и легендарната Дора Иванова. В САЩ цигуларката учи със Сувин Ким, Хагай Шахам, Дженифър Фраучи, Арно Сусман, Филип Сетцър и международно-известния струнен квартет "Емерсън".

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Нов симфоничен оркестър е създаден през 1991 година по инициатива на музикалния критик Юлия Христова. Основната идея е да се работи за обучението и израстването на младите български музиканти, както и да им бъде предоставен концертен подиум за професионална изява.

Уникална е артистичната история на оркестъра. Той не само обучи стотици млади изпълнители. Административният и артистичен мениджмънт на оркестъра успя да съчетае риска от привличането на съвсем неопитните млади музиканти, солисти и диригенти с опита на майсторите в оркестровия и солистичен жанр. От тази амалгама произтекоха събития и творчески съдби, немислими без съществуването на Нов симфоничен оркестър. Отказът да се следва конюнктурата и комерсиализацията на класическата музика носеше огромни сътресения в развитието на организацията. Но крайният резултат винаги беше печеливш и откриваше следващата перспектива.

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Създаден в последното десетилетие на XX век и утвърден в XXI век, оркестърът сякаш пренесе във времето най-стойностното от богатото наследство в класическата музика и успя да го пренесе в настоящето. Така Нов симфоничен оркестър изпълни своята мисия, но и отвори широко вратите към следващи предизвикателства и нови духовни пространство.

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класическа музика концерти Нов симфоничен оркестър
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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