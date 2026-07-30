Сърбия пред загуба на домакинство на ОССЕ: Приятел на България в Конгреса на САЩ e в основата

Група американски конгресмени призоваха годишната среща на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество (ОССЕ) да не се проведе в сръбската столица Белград, а в град Чарлстън, Южна Каролина.

Първоначално инициативата за домакинство на Парламентарната асамблея дойде от самата Сърбия и по конкретно от нейното Народно събрание, като властта в западната ни съседка приема това като голяма чест.

Според конгресмените обаче конференция в Южна Каролина би била почит към живота и наследството на покойния сенатор Линдзи Олин Греъм, близък до Тръмп и приятел на Украйна, който готвеше ударни санкции срещу Русия. Още: Обрат на Балканите: Бедните хора в Румъния намаляват

Припомняме, че Греъм почина след кратко и внезапно заболяване. От офиса му беше разпространено изявление, в което се посочва, че той е издъхнал в събота вечер местно време, 11 юли 2026 г.

Конгресмените посочват още, ще град Чарлстън разполага с отлични условия за домакинство на това асамблеята, включително световноизвестни съоръжения – конгресен център, хотели, ресторанти, кетъринг услуги, преводачи и други, които надхвърлят изискванията за провеждането на конференцията.

Друг аргумент на сенаторите е, че Съединените щати не са били домакин на годишната сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ (ПА на ОССЕ) от 2005 г. във Вашингтон, окръг Колумбия, а Сърбия е била домакин на сесията на ПА на ОССЕ в Белград през 2011 г.

Един от авторите на резолюцията Джо Уилсън е заявил пред Радио "Свободна Европа", че Сърбия следва да спре да купува руски газ и да се дистанцира от Москва. Още: Крадат самоличности от Балканите: Ето как в Западна Европа наемат севернокорейски хакери

Кой е приятелят на България в Конгреса на САЩ?

Трябва да отбележим, че един от вносителите - Джо Уилсън е председател на Групата за приятелство с България.

Припомняме, че "Сръбски свят" действа срещу интересите на България в Северна Македония, пречейки на европейския път на съседната ни и блокирайки вписването на българите в македонската конституция.

С тревога през юни Европейският парламент отчете ширещия се "Сръбски свят", както и сръбско и руско влияние в югозападната ни съседка. Още: България е в топ три на Балканите: Ето кои са най-мирните страни в региона

Междувременно според доклад на Държавния департамент на САЩ до американския конгрес за Западните Балкани беше отбелязано действията на Русия да подклажда етническо напрежение в региона.

Припомняме, че в доклада на Държавна агенция "Разузнаване" за 2025 г. се говори за глобален и регионален фактор, който действа срещу България на Балканите. Макар и да не е споменато кои са тези глобални и регионални фактори, по всичко личи, че става въпрос за Сърбия и Русия. Още: Българското разузнаване: Чужди сили са работили срещу България на Балканите