Близо половин милион евро! Дългове от старото ръководство на БОК продължават да заливат Весела Лечева

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева съобщи, че продължават да излизат нови задължения от времето на предишното ръководство, оглавявано от Стефка Костадинова. Както е известно, сагата за властта в родната централа продължи с месеци, тъй като Костадинова отказваше да се оттегли от поста си. Повече от година, след като спечели изборите за нов председател, Лечева най-накрая беше вписана като такава.

Лечева призна, че излизат нови дългове от старото ръководство

Макар че най-накрая властта е в нейни ръце, проблемите и дълговете от старото ръководство продължават да създават проблеми. По време на последното заседание на БОК стана ясно, че централата има задължение на стойност около 360 хиляди евро. Сега Лечева разкри, че то е нараснало с още 80 хиляди евро. Легендата на българската стрелба обясни как това се отразява на работния процес на новото ръководство и какви мерки ще предприеме.

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"Състоянието на централата на БОК не предполагаше работна атмосфера, но с общия усилия - на служителите и наши, успяхме да приведем сградата в нормален вид. Разбира се, ние търсим нормална сграда, която да приюти БОК, защото тази е твърде малка. Засега успяваме с много добра дисциплина да покриваме разходите, които ни завеща старото ръководство. За съжаление обаче постоянно изникват нови задължения. Това възпрепятства работата, тъй като се губи време и енергия. Търсим спонсори и рекламодатели, които да ни помогнат. В преговори сме с няколко компании. Надявам се в най-скоро време да имаме резултат", призна Лечева

Амбициите на БОК:

Въпреки това, тя увери, че БОК вече работи нормално след приключването на съдебните битки с Костадинова. Освен това Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на родната централа, което бе спряно миналата година: "Плащанията от страна на МОК към БОК са възстановени още с приключването на съдебната сага. Имаме големи амбиции за развитие на младежките дейности. Работим по отношение обучение и дигитализация на спортните федерации. Това коства време. Искаме да използваме и всички програми, които предоставя МОК. Кандидатстваме по всяко едно възможно направление. В следващите два месеца предстои да направим анализ и план за бюджета за следващата година. Догодина има Европейски зимен фестивал в Брашов, както и Европейски игри в Истанбул, които са квалификационно състезание за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Всичко това изисква средства, време и работа. Най-важно пред нас е да осъществим плановете, които имаме. БОК не може да направи това сам, затова очакваме и подкрепата на МОК."

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