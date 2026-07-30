Левски излезе с важна информация за феновете преди домакинския мач срещу Кайрат

Българският шампион Левски отправи важно предупреждение към притежателите на абонаментни карти преди пускането на билетите за домакинството срещу Кайрат в Шампионската лига. "Сините" призоваха феновете да актуализират данните си в клубния магазин, за да могат да се възползват от правото си на приоритетна онлайн покупка. Срещата е на 4 август от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Освен това клубът отбеляза, че вече над 3600 притежатели на абонаментни карти са инсталирали новото приложение "Моето място".

Ето какво написаха от Левски в социалните мрежи:

"Левскари,

Във връзка с предстоящото пускане в продажба на билетите за мача от третия предварителен кръг на UEFA Champions League 2026/27 срещу „Кайрат“ на 4 август, от 20:30 часа, на стадион „Георги Аспарухов“ приканваме притежателите на абонаментни карти за сезон 2026/27 да актуализират своите данни в store.levski.bg до края на деня. Част от регистрациите са без имейл адрес или с грешно въведен такъв.

Притежателите на сезонни карти ще имат възможност да закупят с приоритет билет за срещата с шампиона на Казахстан и да го получат на своята електронна поща. Картодържателите, които не са верифицирали своите данни, няма да имат възможност да закупят билет онлайн и ще трябва да го направят на касите на стадион „Георги Аспарухов“.

Вече над 3600 притежатели на абонаментни карти за сезон 2026/27 инсталираха приложението „Моето Място“ и направиха своя избор за предстоящия мач със „Септември“.

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2000 отбелязаха, че ще бъдат на „Герена“, а 1600 освободиха своите места, за да могат и други фенове да посетят двубоя.

Браво, левскари!

Благодарение на вашата активност на всеки мач ще могат да присъстват и други „сини“ сърца, които да посетят стадион „Георги Аспарухов“.

Извиняваме се за временните смущения през първия ден. Те се дължаха на огромния интерес и на големия брой потребители, които се опитаха да влязат едновременно. Проблемът вече е отстранен. Ако все още имате проблем с влизането в приложението се свържете с нас на лично съобщение.

Не забравяйте да включите известията, за да получавате уведомления в приложението за предстоящите срещи!"

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