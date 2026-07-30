Войната в Украйна:

Левски излезе с важна информация за феновете преди домакинския мач срещу Кайрат

30 юли 2026, 13:50 часа 1230 прочитания 0 коментара
Снимка: Василен Драгомански
Левски излезе с важна информация за феновете преди домакинския мач срещу Кайрат

Българският шампион Левски отправи важно предупреждение към притежателите на абонаментни карти преди пускането на билетите за домакинството срещу Кайрат в Шампионската лига. "Сините" призоваха феновете да актуализират данните си в клубния магазин, за да могат да се възползват от правото си на приоритетна онлайн покупка. Срещата е на 4 август от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Освен това клубът отбеляза, че вече над 3600 притежатели на абонаментни карти са инсталирали новото приложение "Моето място".

Ето какво написаха от Левски в социалните мрежи:

"Левскари,

Във връзка с предстоящото пускане в продажба на билетите за мача от третия предварителен кръг на UEFA Champions League 2026/27 срещу „Кайрат“ на 4 август, от 20:30 часа, на стадион „Георги Аспарухов“ приканваме притежателите на абонаментни карти за сезон 2026/27 да актуализират своите данни в store.levski.bg до края на деня. Част от регистрациите са без имейл адрес или с грешно въведен такъв.

Притежателите на сезонни карти ще имат възможност да закупят с приоритет билет за срещата с шампиона на Казахстан и да го получат на своята електронна поща. Картодържателите, които не са верифицирали своите данни, няма да имат възможност да закупят билет онлайн и ще трябва да го направят на касите на стадион „Георги Аспарухов“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Вече над 3600 притежатели на абонаментни карти за сезон 2026/27 инсталираха приложението „Моето Място“ и направиха своя избор за предстоящия мач със „Септември“.

Още: Левски удари шестица от тотото с Веласкес! Шампионската лига вече е реална цел

Левски

2000 отбелязаха, че ще бъдат на „Герена“, а 1600 освободиха своите места, за да могат и други фенове да посетят двубоя.

Браво, левскари! 

Благодарение на вашата активност на всеки мач ще могат да присъстват и други „сини“ сърца, които да посетят стадион „Георги Аспарухов“.

Извиняваме се за временните смущения през първия ден. Те се дължаха на огромния интерес и на големия брой потребители, които се опитаха да влязат едновременно. Проблемът вече е отстранен. Ако все още имате проблем с влизането в приложението се свържете с нас на лично съобщение.

Не забравяйте да включите известията, за да получавате уведомления в приложението за предстоящите срещи!"

Още: Левски гърми на трансферния пазар след историческия успех в Европа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Левски Кайрат
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес