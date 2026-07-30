Луните и пръстените на Нептун са се образували от други светове: Една мистерия, която учените не могат да разрешат

Луните и пръстените на Нептун са една от най-големите мистерии, свързани с тази планета. Астрономите стигнаха до заключението, че след като Нептун привлякъл най-големия си спътник, Тритон, стабилността на системата е била нарушена.

Мистерията с луните и пръстените на Нептун

Учени, използващи космическия телескоп Webb, проведоха първия подробен химичен анализ на вътрешните луни и пръстени на Нептун. Те откриха нещо странно. Изследването предполага, че тези луни са се образували от руините на ледени светове. Не е открит обаче воден лед и никой не знае къде е този лед. Изследването е публикувано в списание Science Advances, пише IFLScience.

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Нептун е осмата и последна планета в Слънчевата система. Той има 16 луни, най-голямата от които се нарича Тритон. Това е седмата по големина луна в Слънчевата система и единствената голяма луна, чиято посока на въртене около планетата не съвпада с посоката на въртене на планетата около оста ѝ. Астрономите смятат, че Тритон не се е появил заедно с Нептун, а е бил привлечен от гравитацията на планетата, причинявайки гравитационен хаос.

Учените са изследвали вътрешните спътници на Нептун Протей, Лариса и Галатея, както и пръстените на планетата. Те са открили глинести минерали, които не се е очаквало да бъдат открити на повърхността на спътниците или в пръстените. По-специално, това са богати на магнезий филосиликати, които се срещат и в астероиди и на планетата джудже Церера, където тези минерали са били променени от влиянието на водата.

Учените смятат, че глинестите минерали може да са се образували първо дълбоко в други ледени луни на Нептун, които са били разрушени, което означава, че вътрешните луни и пръстени на Нептун са се образували от техните отломки.

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Според изследването, луните са били унищожени, когато Нептун е издърпал Тритон в орбитата си. Този голям свят е причинил гравитационна нестабилност в системата. Това означава, че първоначалните луни на Нептун са започнали да се сблъскват една с друга или да напускат гравитационното поле на планетата и да напускат системата.

Учените казват, че от първоначалната лунна система на Нептун е останало малко. Ако приемем, че всички оригинални луни са имали маса приблизително същата като големите луни на Уран днес, само 1% от този материал е останал в системата. Останалата част е загубена.

Въпреки че астрономите са открили признаци на сблъсък на ледени светове, те не са открили доказателства за воден лед върху нито един от спътниците на Нептун или в неговите пръстени. Никой не знае къде е отишъл целият този воден лед.

Докато астрономите не могат да намерят обяснение за произхода на луните и пръстените на Нептун, други учени успяха да разгадаят мистерията с наклона на планетата. Като най-далечната планета в нашата Слънчева система, Нептун се отличава с необичайния 28-градусов наклон на оста си.

Според ново проучване причината за аномалията се крие в Тритон - единственият голям спътник, който обикаля около планетата си в обратна посока. Тоест, той се движи срещу въртенето на Нептун.

Тритон някога е бил планета джудже в пояса на Кайпер. В ранните етапи на формирането на нашата слънчева система, той е попаднал в капана на мощното гравитационно привличане на Нептун, съобщава публикация в Live Science.

Залавянето на Тритон е довело до задействане на необратима верига от събития. Изследванията показват, че настоящият наклон на планетата е резултат от продължително взаимодействие между оста на въртене на планетата и нейната нестабилна орбита.

Последните компютърни симулации напълно потвърждават тази смела теория. В почти една четвърт от симулираните случаи взаимодействието е довело до наклон от над 20 градуса, което е достатъчно, за да обясни текущото състояние на планетата.

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