Нова Генерация обяви концерт във Vidas Art Arena на 15 септември!

На 15 септември малката сцена на Vidas Art Arena посреща Нова Генерация - една от най-емблематичните и значими за българската музика групи. С характерния си ню уейв и пост-пънк звук групата събира тази есен фенове от няколко поколения, обединени от духа на алтернативната култура. Специален гост на концерта е инди пост-пънк групата Тлен. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 15 евро, за повече информация относно събитието следете тук.

Основана в края на 80-те години, Нова Генерация има четири издадени албума и отваря пътя на пост-пънк и дарк уейв звука в България, вдъхновявайки поредица от групи с текстовете и мелодиите си. През годините съставът се променя, но фигурата на вокалиста и басист Димитър Воев остава централна за идентичността на групата. Неговата мрачна поезия и сурова емоция белязват поколения музиканти и фенове, а творчеството му продължава да живее в изпълненията на Нова Генерация и до днес въпреки че той отдавна не е между живите. На 15 септември публиката ще чуе на живо "Само двама", "Мухата", "Сто години" и още от знаковите песни на групата.

Още: Веси Бонева и Светлин Къслев откриват вечерта на Kosheen в Античния театър

Атмосферата ще допълни Тлен, младата инди пост-пънк формация, чийто звук съчетава нежни вокали с остри китарни рифове в тъмен, кинематографичен пейзаж и вече трупа фенове сред всички възрасти.

Емблематичната Нова Генерация отваря вратите на своя емоционален свят на 15 септември в първия учебен ден за един урок по ню уейв и мрачна емоция на малката сцена на Vidas Art Arena.

Още: Lucy Kruger & the Lost Boys прелъстяват Пловдив на 4 октомври