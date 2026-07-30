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От Салерно до България: оркестърът, който носи историята на италианската опера, тръгва на специално турне

30 юли 2026, 8:40 часа 1343 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
От Салерно до България: оркестърът, който носи историята на италианската опера, тръгва на специално турне

Не всяко концертно турне е просто поредица от дати и музикални произведения. Понякога то разказва история за културно възраждане, за непреклонен дух и за силата на музиката да свързва народи. Именно такава история ще достигне до българската публика от 7 до 12 август 2026 г., когато Филхармоничният оркестър "Джузепе Верди" от Салерно ще изнесе шест концерта у нас под диригентството на маестро Гуидо Манкузи.

Италианският ансамбъл ще гостува на едни от най-красивите български сцени - на 7 август в Летния театър в Стара Загора, на 8 август на крепостта Царевец във Велико Търново, на 9 август в Летния театър във Варна, на 10 август в Летния театър в Бургас, на 11 август в Античния театър в Пловдив и на 12 август в зала "България" в София.

В програмата са включени емблематични произведения на Джузепе Верди - увертюри и откъси от "Травиата", "Риголето", "Аида" и "Набуко", които продължават да вълнуват публиката повече от век след своето създаване. Темите за любовта, свободата, достойнството, саможертвата и борбата за справедливост превръщат музиката на Верди в неподвластно на времето изкуство.

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Турнето обаче носи със себе си много повече от оперна класика. То разказва историята на Театър "Джузепе Верди" в Салерно - една от най-значимите културни институции на Южна Италия. Построен през 1872 г. по образеца на прочутия театър "Сан Карло" в Неапол, той се превръща в символ на културните амбиции на региона Кампания. След опустошителното земетресение в Ирпиния през 1980 г. театърът остава затворен почти 14 години, а жителите на Салерно символично казват, че градът е загубил гласа си.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

Възраждането идва през 1994 г., когато след мащабна реставрация театърът е официално открит отново на 6 юли с концерт на престижния ансамбъл "I Solisti Veneti". Запазени са оригиналната дървена конструкция, историческите фрески и архитектурният облик на сградата - истинско богатство за театралното наследство на XIX век.

Само три години по-късно, на 22 януари 1997 г., започва нова глава в историята на театъра с постановката на "Фалстаф" от Верди, режисирана от Янош Ач и с легендарния баритон Роландо Панерай в главната роля. Именно тогава официално е създаден и постоянният Филхармоничен оркестър "Джузепе Верди", който постепенно се превръща в един от най-важните културни символи на Южна Италия.

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През 2007 г. назначаването на маестро Даниел Орен за артистичен директор дава силен международен тласък на институцията. Оркестърът започва да гастролира по света и да участва в престижни фестивали и концертни прояви, сред които Ravello Festival, концертите Concerto all'alba с изгрев над залива на Салерно, събития в Кралския дворец в Казерта, както и концерти във Ватикана, Сената на Италианската република и на сцената на театър "Сан Карло" в Неапол.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

През годините музикантите са свирили пред папа Йоан Павел II, кралицата на Швеция и президентите на Италия Карло Адзелио Чампи и Джорджо Наполитано. На сцената на театъра в Салерно са гостували световни оперни звезди като Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Катя Ричарели, Диана Дамрау, Виторио Григоло и Соня Йончева, както и световноизвестното италианско сопрано Мария Агреста, ученичка на великата Райна Кабаиванска, чийто пътища са тясно свързани с театъра в Салерно.

Особено силна е връзката между театъра в Салерно и българската вокална школа. Сред най-ярките имена е Гена Димитрова, чиито концерти в периода 1998-1999 г., включително гала спектакълът с Никола Мартинучи на 1 февруари 1999 г., остават част от историята на театъра. Нейните интерпретации на Абигайл, Турандот и Лейди Макбет се помнят и днес от италианската публика.

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Българските оперни певци Орлин Анастасов и Светла Василева също са част от артистичната история на Салерно, а по-младото поколение е достойно представено от Александрина Михайлова и Габриела Георгиева. Неслучайно маестро Гуидо Манкузи определя представянето на Верди в България като естествено продължение на дългогодишния културен диалог между двете страни.

Фотограф: Стефан Н. Щерев

"Вашата публика разбира тази музика не само интелектуално, а емоционално. Отвъд нотите стои човечността. Верди говори за любов, свобода, достойнство и саможертва. Това не са стари сюжети, това сме ние", казва диригентът.

Филхармоничният оркестър "Джузепе Верди" отдавна е надраснал ролята на музикален ансамбъл. Той се е превърнал в своеобразен посланик на италианската култура и пример за силата на т.нар. "мека дипломация" - въздействието чрез изкуство, ценности и емоция. Независимо дали представя "Турандот" в Германия или "Севилският бръснар" в Индия, оркестърът носи със себе си духа на Салерно и традициите на италианската опера.

Специален блясък на програмата ще придадат гост-солистите, чиито гласове ще съживят Вердиевите шедьоври. Таня Лазарова (сопран), изключителен глас с впечатляващ регистър и драматична дълбочина, позната на международната сцена със своите вдъхновени и емоционални интерпретации на водещите Вердиеви героини. Марко Ди Сапия (баритон), харизматичен италиански баритон с богата международна кариера, завладяващ публиката както с вокално майсторство, така и със силно сценично присъствие.

Това лято българската публика няма просто да чуе музиката на Верди. Тя ще се срещне с историята на един театър, възроден след разруха, с един оркестър, превърнал се в културен символ на Южна Италия, и с едно дългогодишно приятелство между италианската музикална традиция и българската оперна школа.

Организатор на турнето е Vienna Trend Events.

Билети за концертите могат да се закупят от Eventim.

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класическа музика Джузепе Верди концерти Филхармония Джузепе Верди
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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