Похвала за Гонзо и "майсторски" съвет за новия шеф в БФС

Преди дни Българският футболен съюз обяви сериозна рокада по високите етажи. От родната централа назначиха нов председател на Съдийската комисия. Досегашният шеф Станислав Тодоров отстъпи мястото си на бившия италиански рефер Матео Трефолони. Той призна, че е изпратен в България от УЕФА. Както е известно, темата със съдийството в родните първенства е много деликатна. Въпреки това Трефолони каза, че е останал с добро впечатление от работата на реферите през изминалия кръг.

Шефът на ЦСКА 1948 коментира назначението на новия шеф на съдиите

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомив Найденов не пропусна да коментира новата промяна в БФС. Бизнесменът, който е известен с анализите си във "Фейсбук", похвали президента Георги Иванов за назначението на италианеца. Той също така отбеляза иронично, че българските рефери са перфектни, когато не са "натискани, инфлуерствани и подкупвани". Найденов изрази надежда, че с идването на новия шеф се гарантира няколко месеца честно съдийство. Накрая той отправи и приятелски съвет към Трефолони.

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Ето какво написа Цветомир Найденов:

"Силен ход на Георги Иванов да смени шефа на съдиите!! Сега ще имаме поне 2/3 месеца перфектно съдийство. Всички съдии ще се отърсят от зависимости и презумпции, и ще си гледат работата перфектно Няма смисъл да коментирам назначенията на кръга. Българските съдии са перфектни, когато не са натискани, инфлуерствани, подкупвани. Те виждат всичко по терена, няма нужда и от ВАР. Италианецът само трябва да се пази от лоши съветници, защото дори и великата Римска империя се е провалила заради калпави такива", написа Найденов в профила си във "Фейсбук".

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