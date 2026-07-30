Разследват кой е поставил подслушвателни устройства в Община Горна Оряховица

Районната прокуратура във Велико Търново води разследване по сигнал за незаконно подслушване на служители в Община Горна Оряховица. От държавното обвинение потвърдиха пред БНТ, че досъдебното производство е образувано през март тази година.

Повод за разследването е сигнал от бивши общински служители, които твърдят, че са открили подслушвателни устройства в кабинети в сградата на администрацията.

По случая вече са разпитани десетки свидетели и са назначени технически експертизи. Според информация на NOVA показания са дали кметът Николай Рашков, представители на ръководството и служители на общината. Още: Извънредна ситуация: Самолет на египетските авиолинии е кацнал на летището в Горна Оряховица

Разследващите трябва да установят кой е поставил устройствата, как е получил достъп до помещенията и с каква цел е събирана информация. Производството се води срещу неизвестен извършител, като към момента няма привлечен обвиняем.

По информация на NOVA служителките, които са открили устройствата и са подали сигнала, вече не работят в общинската администрация. Те са напуснали "по взаимно съгласие", а кадровите промени са били мотивирани с "оптимизация на персонала".

Разследването се развива в момент, когато бъдещето на кмета Николай Рашков е под въпрос.

В четвъртък, 31 юли, от 11:00 ч. Общинската избирателна комисия трябва да реши дали да прекрати предсрочно пълномощията му. Ако комисията вземе такова решение, в Горна Оряховица ще трябва да бъдат насрочени частични местни избори. Още: 29 май в историята: Горна Оряховица празнува. Тодор Живков нарежда масовото изселване на българските турци

Процедурата беше задействана след сигнал от Сметната палата, след като две съдебни инстанции потвърдиха решение за конфликт на интереси. То е постановено през юни 2024 г. от вече закритата Комисия за противодействие на корупцията, чиито функции по установяване на конфликт на интереси впоследствие бяха прехвърлени на Сметната палата.

Казусът е свързан с продажбата на общински терени на дружество, което Николай Рашков е управлявал до 2023 г. Процедурата е започнала при предишното ръководство на общината, но след встъпването си в длъжност именно той е подписал договора с фирмата, която междувременно е била прехвърлена на неговата майка.

Ден преди заседанието на ОИК стотици жители на Горна Оряховица и околните населени места излязоха на протест в подкрепа на кмета.

Рашков призова решението за мандата му да бъде отложено до септември, за да не се стига до частични избори, които според него биха стрували около половин милион лева на общинския бюджет. Още: Евакуираха детска градина в Горна Оряховица заради взрив

След демонстрацията той благодари на подкрепилите го с публикация във Facebook:

"Тази вечер видях истинските хора на Горна Оряховица! С такава подкрепа всичко има смисъл! Благодаря ви!"