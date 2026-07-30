МУЗИКАУТОР и БФС стартират създаването на първия официален химн на детско-юношеския футбол в България

Инициативата е част от кампанията „Светилник“ на МУЗИКАУТОР и ще даде възможност на български автори да създадат песен, която да вдъхновява младите хора за честна игра, приятелство и отборен дух

МУЗИКАУТОР и Българският футболен съюз поставят началото на съвместен проект за създаването на първия официален химн на детско-юношеския футбол в България, като част от кампанията „Светилник“ на сдружението на авторите на музика. С това организацията за първи път разширява обхвата на кампанията извън училищните общности, насочвайки я към една от най-мащабните платформи за развитие на младежки спорт в България.

Новият химн ще бъде създаден от български автори и ще носи послания за честна игра, уважение, постоянство, приятелство и силата на отбора – ценности, които спортът и музиката изграждат заедно. Песента ще се превърне в официален музикален символ на футбола и ще звучи по време на ученически първенства, турнири и други футболни събития с участието на деца, организирани или подкрепяни от Българския футболен съюз.

„Българският футболен съюз последователно надгражда своите програми за развитие на детско-юношеския и ученическия спорт, защото вярваме, че футболът възпитава не само добри състезатели, но и добри хора. Чрез играта се изграждат дисциплина, уважение, работа в екип и отговорност. Създаването на официален химн е естествено продължение на тази мисия – той ще обединява участниците, ще им дава самочувствие и ще превърне всяко футболно събитие в още по-вдъхновяващо преживяване“, заяви Андрей Петров, изпълнителен директор на Българския футболен съюз.

Кампанията „Светилник“ на МУЗИКАУТОР вече е дала живот на над 40 оригинални училищни химна, които звучат в училища в цялата страна и се превръщат в символ на тяхната общност. Партньорството с Българския футболен съюз поставя началото на нов музикален символ за всички, които участват в ученически първенства, турнири и други футболни инициативи за подрастващи в страната.

„Вярваме, че музиката е много повече от изкуство – тя възпитава, обединява и изгражда ценности. Когато децата пеят заедно и спортуват заедно, те се учат на уважение, взаимопомощ и честна игра. Именно затова за нас този химн не е просто песен, а възможност чрез силата на авторската музика да допринесем за изграждането на моралния облик на следващото поколение“, подчерта Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Финалният запис на химна ще бъде реализиран с подкрепата на Българското национално радио, чиито музикални състави са сред най-авторитетните професионални формации в страната и емблема на високото музикално майсторство.

„За Българското национално радио е истинска привилегия да подкрепи проект, който съчетава силата на музиката и възпитателната роля на спорта. Нашите музикални състави повече от седем десетилетия съхраняват и развиват българската музикална култура. Вярвам, че записът на този химн ще създаде произведение, което ще вдъхновява поколения деца и ще се превърне в символ“, посочи Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.

Предстои МУЗИКАУТОР да отправи покана към своите близо 4000 членове за създаването на текста и музиката на химна. Финансирането на творческия процес ще бъде осигурено от Културния фонд на сдружението, който подкрепя създаването на нови български музикални произведения. Готовият химн ще прозвучи за първи път по време на официално събитие на Българския футболен съюз.

Партньорството между МУЗИКАУТОР и Българския футболен съюз поставя началото на нова традиция, която показва, че когато културата, спортът и обществените институции работят заедно, се създават каузи, които оставят трайна следа.