"Златни" имоти за милиони скараха учени и синоптици: Сметната палата разкри нов скандал между БАН и НИМХ

Сметната палата обяви, че ценни имоти - сгради и терени за над 8.6 млн. лева - от години неправомерно се водят собственост едновременно на две институции. Инспекторите на одитната институция са установили нарушението при серия проверки на финансовите отчети на Българската академия на науките (БАН) от 2018 г. и този за 2025 г.

Оказва се, че осем "златни" недвижими имота с обща площ над 110 хил. кв. метра се водят в активите и на БАН, и на НИМХ (Националния институт по метеорология и хидрология). Пет от тях - сгради и земи, се намират на знаков софийски булевард (става дума за Цариградско шосе"). Три други недвижими имота (земи и дворно място) са в морски градове, посочват от Сметната палата в съобщение до медиите. Парадоксът е, че това дублиране е установено още преди осем години, а не е прекратено и до днес.

Предисторията

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Всичко започва в началото на 2019 г. Тогава институтът, който дава прогнозите за времето (НИМХ) се обособява като отделно юридическо лице от БАН и преминава към просветното министерство. През 2023 г. идва нова промяна в статута - институтът е преместен под шапката на екоминистерството.

Именно при тези премествания са съставени нови актове за държавна собственост за имотите - на името на НИМХ, без те да са извадени от активите на БАН. И настава голямото объркване. Което Сметната палата установява при всеки одит на БАН в последните години, вкл. и на финансовия отчет на академията за 2025 г.

Прехвърляне на топката

През 2025 г. Министерството на околната среда и водите се опитва да изясни ситуацията. В писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (то е органът, компетентен за актуването и управлението на държавната собственост) МОСВ обяснява, че спорните имоти се ползват от НИМХ, а отнемането им би създало сериозни затруднения в дейността на института.

МРРБ отговаря, че не може да се отговори на поставените въпроси за имотите, тъй като не е получило отговори от Областната администрация на София, от МОН и от Националния институт по метеорология и хидрология. "Това обстоятелство потвърждава, че въпросите относно собствеността, управлението и счетоводното отчитане на имотите не са изяснени и към момента на извършване на одита", изтъква Сметната палата сега.

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Междувременно през годините вървят и съдебни дела за спорните имоти, но и това не слага край на сагата. Едно от делата е свързано с това коя институция има право да декларира и плаща местните данъци и такси като собственик .Пред 2020 г. Административен съд - Варна, се произнася, че "спорът за собствеността не може да бъде разрешен в производство по подаване на декларация по Закона за местните данъци и такси, а само в исково производство пред граждански съд". Съдът посочва, че с декларацията не са представени категорични доказателства за собствеността на имота към момента на подаването ѝ, поради което административният орган не може да се произнесе по въпроса за собствеността.

И така, вече осем години всички институции вдигат ръце и си прехвърлят "горещия картоф". Имотният спор между НИМХ и БАН е поредна илюстрация на това в каква карикатура на правова държава живеем.

"Одитният екип не може да потвърди дали признатите в баланса на БАН недвижими имоти на стойност 8 613 449 лв. представляват активи на Академията", обясняват от Сметната палата. И приканват "двете бюджетни организации да уточнят собствеността на спорните активи"-