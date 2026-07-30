Кога и къде е следващото състезание на Никола Цолов и компания във Формула 2?

Девет кръга след началото на сезона пилотите от Формула 2 се отправиха към лятната почивка, която ще продължи близо пет седмици. Първата част от сезона премина по възможно най-добрия начин за българския представител в серията Никола Цолов и неговия отбор. Родният талант, който е част от редиците на Кампос Рейсинг, се оттегли в паузата като лидер в класирането при пилотите. Той има 167 точки в актива си, което е с 20 повече от втория Габриеле Мини и още две пред третия Рафаел Камара.

Цолов влезе в лятната пауза като лидер в шампионата

В първите девет старта от тазгодишната кампания Българският лъв завоюва общо шест победи - четири в основните състезания и две в спринтовите надпревари. Междувременно неговият съотборник Ноел Леон записа три успеха. По този начин Кампос води убедително в отборното класиране с 261 точки - със 74 повече от втория Инвикта Рейсинг. След като първата част от сезона премина отлично, вече всички мислят за финалния етап. Но първо трябва да премине лятната пауза.

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Задава се надпреварата на "Монца"

Последното състезание преди лятната пауза беше в Унгария. Цолов имаше труден уикенд на "Хунгароринг", като отпадна от спринта, получи наказание на старта, но все пак извлече максимума и завърши седми. Сега той гледа напред към следващото предизвикателство - Гран При на Италия. Надпреварата на емблематичната писта "Монца" ще се проведе между 4 и 6 септември. Дотогава пилотите от Формула 2 ще имат време да отпочинат и презаредят сили за остатъка от сезона. Очаква се битката за титлата да бъде ожесточена, като на масата е заложено и място във Формула 1.

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