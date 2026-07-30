За първи път в България: младежи ще разработват идеи за бъдещето на града в прозрачни контейнери в центъра на София

Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) стартира кандидатстването за ГРАДители – иновативен хакатон, който превръща София в инкубатор за идеи за бъдещето на града. Младежи между 18 и 29 години могат да кандидатстват до 13 септември. Победителите ще получат награда от 5000 евро.

Как изглежда създаването на идеи, когато е напълно прозрачно? За първи път в България млади хора ще разработват бизнес решения за реални градски предизвикателства в стъклени контейнери, разположени на едни от най-оживените места в София. Всеки минувач ще може да надникне в процеса, да се срещне с участниците и да стане свидетел как се раждат идеи за по-добър град.

Това е ГРАДители – новата инициатива на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), която кани младите хора да бъдат не просто наблюдатели, а активни създатели на градската среда.

Кой може да кандидатства

Кандидатстването е отворено до 13 септември за младежи между 18 и 29 години с интерес към предприемачеството, иновациите, технологиите, архитектурата, дизайна, устойчивото развитие или обществените каузи. Не е необходимо кандидатите да имат готово решение – достатъчни са мотивация, любопитство и желание да работят в екип. Сформирани вече екипи също могат да участват.

"ГРАДители е шанс младите хора да докажат, че не просто мечтаят за по-добър град, а могат да го създадат с идеи, които работят. Искаме София да види на живо как се раждат бизнес решения в обществена полза – затова изнасяме процеса от залите на улицата, в прозрачни контейнери, достъпни за всеки", казва Калина Бояджиева, ръководител на проекта в ABLE.

Как ще протече

ГРАДители ще се проведе от 16 до 18 октомври в София. След предварителен подбор участниците ще сформират екипи и ще разработват идеи по реални градски предизвикателства с подкрепата на опитни ментори от бизнеса, неправителствения сектор и публичната администрация.

Три от екипите ще работят в прозрачни контейнери на площад НДК, в Градската градина и на езерото Ариана, превръщайки центъра на София в пространство за иновации и обществен диалог.

Предизвикателствата обхващат три направления:

Зелен град – решения за по-устойчива градска среда

Умен град – иновации и технологии в полза на хората

Достъпен град – идеи за приобщаващ град, удобен за всички

Събитието ще завърши с представяне на идеите пред независимо жури. То ще избере най-доброто решение, а победителите ще получат награда от 5000 евро, която да им помогне да направят следващата крачка към реализирането на своята идея.

Как да кандидатствате

Желаещите могат да кандидатстват до 13 септември чрез онлайн формуляра на инициативата: https://forms.gle/yav1ndpFQnGW7n5m7

С ГРАДители ABLE поставя началото на нова платформа, която свързва млади хора, експерти, бизнес и институции в една обща цел – създаването на по-зелени, по-умни и по-достъпни градове чрез силата на предприемачеството и гражданската активност.

Повече за инициативата можете да научите на graditeli.bg