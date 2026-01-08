Група "Молец" с втори платинен албум

Вторият студиен албум на група МОЛЕЦ – "ПАРАКЛИС", постигна платинен статус по продажби за по-малко от два месеца. Групата получи сертификат и специален плакет от Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП) – член на IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry). Постижението беше отбелязано на 6 януари.

Успехът на "ПАРАКЛИС" беше предшестван от двa последователни и напълно разпродадени премиерни концерта в Зала 1 на НДК, където групата представи новите песни в изцяло акустични версии – за първи и последен път. Последваха пълни зали във Варна и Пловдив, които затвърдиха силната връзка между МОЛЕЦ и тяхната публика.

"Мисля, че всеки носи един параклис в себе си – място, на което можеш да се подслониш по време на бурята, където можеш да си най-искрен, където можеш да кажеш нещата, които не можеш да кажеш на никого. Това е и целта на този албум." — каза Крис.

"ПАРАКЛИС" съдържа 16 песни и един бонус трак, който може да бъде чут единствено във физическите формати – CD и винил. В проекта МОЛЕЦ си партнират с DARA, ROBI, Ernesto Valenzuela, Benjie Gregorie, Теодосий Спасов и Стунджи. От 15 януари албумът ще бъде наличен и на всички дигитални платформи.

"Много е невероятно, че получаваме платинен плакет за втори път. Ако някой ми беше казал, когато пуснахме първата си песен "МЕД", би ми звучало като късметче от новогодишната баница. Истината е, че отдавна искахме да направим такъв албум. И помня как, когато го представихме за първи път пред най-близките си хора, усещането беше същото, каквото имахме преди да пуснем първата си песен. Радвам се, че дойде моментът, в който "ПАРАКЛИС" просто беше по-силен от всичко останало."- каза Юли.

"ПАРАКЛИС" може да бъде закупен от официалния сайт на групата www.molec-official.com, а скоро щe бъде обявено и националното турне на групата.