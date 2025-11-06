"Молец" направиха фурор в НДК, представяйки новия си албум "Параклис" (ВИДЕО)

Група "Молец" представи новия си албум "Параклис" с два изцяло разпродадени концерта в Зала 1 на НДК на 4 и 5 ноември. На сцената за концерта "Параклис" – Акустично, "Молец" излезе в разширен състав с 18 музиканти, сред които Роби, Ернесто Валенсуела, вокалното трио "Фида", както и "Quarto" Квартет, с който групата изпълни емблематичните си песни "7 Дни", "Еуфория" и "Вятъра".

Повече за албума "Параклис"

"Параклис" е един по-интровертен албум. Параклисът е място, в което влизаш, за да споделиш неща, които не би могъл да споделиш пред хората, и излизаш променен. Това се случи с мен, докато пишехме този албум", споделя Юли Славчев.

"Преди почти 4 години обявихме първия си концерт в най-малкия клуб в София. Поради интереса на хората имахме възможност да пуснем и втора дата. Днес имаме две поредни разпродадени дати в Зала 1. Не мога да ви опиша как се чувстваме", допълва Крис Макаров.

Завръщането на "Молец" дойде след една триумфална година, белязана от рекордни постижения. На Годишните музикални награди на БГ Радио 2024, групата спечели четири от най-големите отличия: за БГ албум, БГ текст, БГ дует/трио/вокална група и БГ видеоклип за хита си "Цялото време". Тези награди са признание за таланта и упорития труд, който групата влага във всяка своя песен и затвърдиха позицията ѝ като една от водещите и най-обичани групи на българската музикална сцена.