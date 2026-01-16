Иван Шопов: По време на СФЕРА ще преживеем 3D звук от всички посоки за първи път в България

СФЕРА поставя началото на нов тип концертно преживяване в България. Тази събота, 17 януари в Топлоцентрала, за първи път публиката няма просто да слуша музика, а ще бъде изцяло обгърната от нея – в 3D аудио среда, където звукът идва от всички посоки. Имерсивният формат променя начина, по който възприемаме електронната музика на живо, превръщайки пространството в активен участник в случващото се.

В това интервю Иван Шопов в качеството си на организатор и водещ артист в събитието разказва как се ражда идеята за СФЕРА, какво стои зад технологията на 7.1 звука и защо този формат бележи важна стъпка за развитието на електронната и експерименталната сцена у нас.

Какво точно отличава СФЕРА от концертите за електронна музика, които публиката в София вече познава, и каква беше първоначалната идея зад създаването на този формат?

Сфера не е само концерт, а преживяване. Това е събитие, базирано на нов начин за възприемане на звука. Електронната музика е многопластова и позволява да бъде обработена в този формат и това да ѝ даде още пластове обем и красота, а това беше и първоначалната идея - да се въведе нов иновативен начин за слушане на музика по време на живо изпълнение и така електронният звук да звучи по-жив и вълнуващ.

Фотограф: Ивайло Петров

Имерсивното аудио звучи впечатляващо, но как бихте го обяснили на човек, който никога не е присъствал на подобно събитие – какво реално "се случва" със слуха и възприятието му по време на концерт в 7.1 среда?

Слухът бива провокиран от звуци, идващи вместо от две посоки - ляво и дясно, от 7 посоки, което дава усещането за обем и сферичност на звука. С две думи - от двуизмерен той преминава в повече от едно измерение. Усещането е за еуфория и постоянно преоткриване на заобикалящата среда с нови звуци, идващи от различни посоки в помещението.

Защо избрахте именно сега да реализирате СФЕРА – какво се промени или натрупа във времето, както в технологичен, така и в артистичен план, за да стане този формат възможен и смислен?

Сега технологиите позволяват достъпен и по-лесен начин за това музиката да бъде пресъздадена в такъв формат. Допреди години се изискваше много скъп и недостъпен хардуер за направата на такова събитие, докато сега с повече усилия и инвестирано време нещата могат да бъдат добре създадени и в дигитална среда. С времето също така търсенето ни като музиканти се засили в посоко имерсивно възприятие на звука, опитвайки се да привлечем повече внимание от публиката към музиката по време на концерт.

Какви са най-големите предизвикателства при организирането на имерсивно музикално събитие в България – от техническа инфраструктура до работа с публика, която тепърва се среща с този тип преживяване?

Технически е голямо предизвикателство, тъй като досега не е имало къде да се проведат тестове в такъв голям обем и да се предложи такова преживяване на публиката. Затова е и толкова рисково за нас, понеже публиката трябва да се довери на интуицията и професионализма на екипа ни и така да подкрепи развиването на подобна нова сцена у нас.

СФЕРА събира артисти от няколко държави, но се случва в София. Какво според вас казва това за мястото на града и локалната сцена в по-широкия контекст на съвременната електронна и експериментална музика?

София е място, което винаги търси новото, актуалното и всичко, което в големите столици по света вече се е утвърдило като добра практика. Такива събития се правят на запад от години, но тепърва навлизат у нас като идея и концепция. Надяваме се повече музиканти да искат да експериментират в този нов формат на концертно преживяване и това събитие да стане редовно и ценено от Софийската сцена.

Фотограф: Владимир Груев

Колко различно е преживяването за артистите, когато знаят, че музиката им ще бъде чута в имерсивна 7.1 среда? Променя ли това начина, по който композират, аранжират или мислят звука пространствено?

Със сигурност това се променя за музикантите. Мартин Ставрев с групата си The Science са първите, които създават музиката си изцяло в този формат и новият им албум ще бъде издаден в такъв формат, след премиерата му на 17-и на живо. Пространството и музиката са пряко зависими един от друг и работейки в по-обемно пространство, композирането и аранжирането на музика става много различно. Отварят се много нови възможности за експериментиране със звука.

Като организатор на СФЕРА и едновременно хедлайнер, как това събитие надгражда досегашната ви работа с аудио-визуални и технологични проекти и къде го поставяте в личната ви артистична траектория?

За мен това събитие е сбъдната мечта, понеже обожавам нови предизвикателства - технологични и креативни. То позволява на проектите ми да се разгърнат в още по-голям детайл и красота, което много ме радва. Надявам се за в бъдеще да има повече такива събития и също така нова музика от мен, която да звучи в такава среда.

Фотограф: Ивайло Петров

По време на СФЕРА ще представите и новия си албум Ascending Into Silence, създаден с Carmen Rizzo и Dhani Harrison. Как се роди тази колаборация и какво донесе всеки от тях в звученето и концепцията на проекта?

Албумът ще бъде чут за първи път на живо на сцената на СФЕРА, но той е издаден още ноември месец. Колаборацията се роди след като имах идея да направя албум с български гласове, но в колаборация с международен продуцент и затова се свързах с Кармен Ризо, който много хареса идеята. По-късно той разказа за нашия проект на Дхани Харисън и така той пожела да се включи също. Записвайки с Нови български гласове и Георги Петков, успяхме да направим тази красива хармония между световния звук и българските корени.

Как албумът Ascending Into Silence се вписва в идеята за имерсивно слушане – бихме ли могли да кажем, че СФЕРА е естественото пространство, в което тази музика "оживява" най-пълно?

Да, това е целта на СФЕРА и представянето на албума в този формат е безценно, защото наистина музиката оживява по нов и много красив начин. Нямам търпение да чуете какво сме създали за вас и как този албум бива възприет по абсолютно нов начин, обгръщайки ви със сферичен звук.

