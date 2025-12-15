Спорт:

Иван Шопов, Carmen Rizzo, The Science и международни артисти в първото имерсивно аудио събитие в България СФЕРА vol. 1

15 декември 2025, 16:37 часа 235 прочитания 0 коментара
Иван Шопов, Carmen Rizzo, The Science и международни артисти в първото имерсивно аудио събитие в България СФЕРА vol. 1

На 17 януари в РЦСИ "Топлоцентрала" в София ще се състои СФЕРА vol. 1 – първото по рода си имерсивно аудио събитие в България, което ще трансформира възприятието за електронна и експериментална музика чрез пространство, изградено изцяло със звук, еклектична селекция от творчество на локални и чуждестранни гости. Билетите вече са в продажба в системата на Билет.бг.

За една нощ специално изградена 7.1 озвучителна система ще обгърне публиката с кинематографична и експериментална електронна музика – движеща се, променяща се и разкриваща се на пластове. Музиката ще идва от всички посоки, превръщайки слушането в дълбоко сензорно преживяване, в което пространство, звук и светлина се срещат. Благодарение на висококачествената озвучителна система, пресъздаваща музика, специално смесена за многоканална среда, преживяването на публиката се превръща в почти религиозно, заради пълното потапяне и интензивната емоционална връзка със звука.

Още: SPICE Music Festival 2026: Легенди на електронната и денс сцена се присъединяват към фестивала в Бургас

Кои са артистите, които ще видим в СФЕРА Vol. 1?

Иван Шопов & Carmen Rizzо feat. New Bulgarian Voices & Georgi Petkov (България/Великобритания)

За първи път на живо пред публика, Иван Шопов ще представи новия албум "Ascending Into Silence" по време на SFERA vol. 1. За този проект той обединява сили с двукратно номинирания за "Грами" Carmen Rizzo и New Bulgarian Voices, под диригентството на Георги Петков. Албумът е продуциран в колаборация с Дани Харисън и издаден от легендарния лейбъл Dark Horse Records, като поставя в центъра непреходната красота на българските женски гласове. С включени струнни аранжименти на Давиде Роси и мастериран от трикратния носител на "Грами" Пол Хикс, "Ascending Into Silence" предлага дълбоко емоционално и кинематографично звучене.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

The Science (България)

В рамките на SFERA vol. 1 ще бъде и премиерата на албума "Touchmarks" на The Science, смесен специално в 7.1 имерсивен аудио формат. Базираният в София кинематичен електроника колектив, в състав Нино Гомес, Вяра Попова, Радослав Гергов и Мартин Ставрев, е познат със своя вокално ориентиран звук, изграден от сложни текстури, емоционални вокали и плътни бас линии. Работата им в сферата на аудио-визуалните пърформанси и имерсивните технологии — включително проекти с партньори като Google и Samsung — ясно отразява философията им за изразяване чрез звук и технологии.

Още: Потвърдено! Breaking Benjamin идват за пръв път в България!

Ben Lukas Boysen (Германия)

Музиката му се движи на границата между ембиънт, съвременна класика и електроника. В ранните си години, под името Hecq, той експериментира с разнообразни звукови форми, а по-късната му работа се отличава с деликатни пиано линии и внимателно изградена дигитална текстура. Албуми като "Gravity", "Spells", "Mirage" и "Alta Ripa" разкриват характерния му подход - съчетание на органично звучене и прецизна електронна обработка, оформящо наситени, кинематографични и емоционални звукови пространства.

Sorza (Нидерландия)

За първи път в София, като част от СФЕРА vol. 1, нидерландският продуцент Sorza ще представи своя пълен аудио-визуален лайв сет. Проектът му се отличава с плътни, скулптирани текстури, half-tempo ритми и имерсивен саунд дизайн, превръщащ мрака в кинематографична емоция. След дебюта "I IDENTIFY" (Alpha Pup Records), Sorza продължава да развива звуковата си визия, като в проекта "Pillars" за VISION Recordings вплита микротонови гами, източни инструменти и български фолклорни мотиви в дълбоко емоционални звукови пейзажи.

Lacuna & Rahul Sharma (Индия)

Еклектичната селекция на СФЕРА Vol. 1 включва и индийското дуо Lacuna & Rahul Sharma, което представя своя аудио-визуален проект, преплитащ културните наративи на Индия с глобални звукови и визуални влияния. Техният интердисциплинарен подход съчетава саундсистем култура, архивни звуци и генеративни визуализации, създавайки потапящи изпълнения, фокусирани върху идентичност, принадлежност и междукултурен диалог. Стъпили върху експеримента, техните колаборации надхвърлят жанрови и медийни граници, балансирайки между традиция и съвременно изразяване.

Още: Легендарният китарен виртуоз Frank Gambale идва в София със своята звездна формация

Niandraz (България)

Niandraz е български солов проект, изследващ пресечните точки между dark ambient, drone и trip hop. Музиката му се отличава със сложни текстури и интроспективна атмосфера. До момента проектът включва едно EP, албума "Сумрак" (2022) и най-новото издание "Blue Every Day" (2025). Освен със соловата си работа, Niandraz участва и в съвместни проекти с Иван Шопов и The Science, разширявайки звуковия си език в колаборативен и експериментален контекст.

Към първото издание на СФЕРА се очаква да се присъединят и атрактивни VJ-и, които ще добавят допълнителна плътност и аудио-визуално измерение към дълбокото сетивно преживяване на публиката.

Билети от Билет.бг: https://bilet.bg/bg/events/sfera-vol1-7240

Виж повече за събитието и артистите в официалното Facebook събитие:

https://www.facebook.com/events/2729416187523343

Присъедини се към социалните канали на СФЕРА:

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=61584757490831

Instagram

instagram.com/this_is_sfera

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Иван Шопов концерти СФЕРА
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес