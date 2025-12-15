Иван Шопов, Carmen Rizzo, The Science и международни артисти в първото имерсивно аудио събитие в България СФЕРА vol. 1

На 17 януари в РЦСИ "Топлоцентрала" в София ще се състои СФЕРА vol. 1 – първото по рода си имерсивно аудио събитие в България, което ще трансформира възприятието за електронна и експериментална музика чрез пространство, изградено изцяло със звук, еклектична селекция от творчество на локални и чуждестранни гости. Билетите вече са в продажба в системата на Билет.бг.

За една нощ специално изградена 7.1 озвучителна система ще обгърне публиката с кинематографична и експериментална електронна музика – движеща се, променяща се и разкриваща се на пластове. Музиката ще идва от всички посоки, превръщайки слушането в дълбоко сензорно преживяване, в което пространство, звук и светлина се срещат. Благодарение на висококачествената озвучителна система, пресъздаваща музика, специално смесена за многоканална среда, преживяването на публиката се превръща в почти религиозно, заради пълното потапяне и интензивната емоционална връзка със звука.

Кои са артистите, които ще видим в СФЕРА Vol. 1?

Иван Шопов & Carmen Rizzо feat. New Bulgarian Voices & Georgi Petkov (България/Великобритания)

За първи път на живо пред публика, Иван Шопов ще представи новия албум "Ascending Into Silence" по време на SFERA vol. 1. За този проект той обединява сили с двукратно номинирания за "Грами" Carmen Rizzo и New Bulgarian Voices, под диригентството на Георги Петков. Албумът е продуциран в колаборация с Дани Харисън и издаден от легендарния лейбъл Dark Horse Records, като поставя в центъра непреходната красота на българските женски гласове. С включени струнни аранжименти на Давиде Роси и мастериран от трикратния носител на "Грами" Пол Хикс, "Ascending Into Silence" предлага дълбоко емоционално и кинематографично звучене.

The Science (България)

В рамките на SFERA vol. 1 ще бъде и премиерата на албума "Touchmarks" на The Science, смесен специално в 7.1 имерсивен аудио формат. Базираният в София кинематичен електроника колектив, в състав Нино Гомес, Вяра Попова, Радослав Гергов и Мартин Ставрев, е познат със своя вокално ориентиран звук, изграден от сложни текстури, емоционални вокали и плътни бас линии. Работата им в сферата на аудио-визуалните пърформанси и имерсивните технологии — включително проекти с партньори като Google и Samsung — ясно отразява философията им за изразяване чрез звук и технологии.

Ben Lukas Boysen (Германия)

Музиката му се движи на границата между ембиънт, съвременна класика и електроника. В ранните си години, под името Hecq, той експериментира с разнообразни звукови форми, а по-късната му работа се отличава с деликатни пиано линии и внимателно изградена дигитална текстура. Албуми като "Gravity", "Spells", "Mirage" и "Alta Ripa" разкриват характерния му подход - съчетание на органично звучене и прецизна електронна обработка, оформящо наситени, кинематографични и емоционални звукови пространства.

Sorza (Нидерландия)

За първи път в София, като част от СФЕРА vol. 1, нидерландският продуцент Sorza ще представи своя пълен аудио-визуален лайв сет. Проектът му се отличава с плътни, скулптирани текстури, half-tempo ритми и имерсивен саунд дизайн, превръщащ мрака в кинематографична емоция. След дебюта "I IDENTIFY" (Alpha Pup Records), Sorza продължава да развива звуковата си визия, като в проекта "Pillars" за VISION Recordings вплита микротонови гами, източни инструменти и български фолклорни мотиви в дълбоко емоционални звукови пейзажи.

Lacuna & Rahul Sharma (Индия)

Еклектичната селекция на СФЕРА Vol. 1 включва и индийското дуо Lacuna & Rahul Sharma, което представя своя аудио-визуален проект, преплитащ културните наративи на Индия с глобални звукови и визуални влияния. Техният интердисциплинарен подход съчетава саундсистем култура, архивни звуци и генеративни визуализации, създавайки потапящи изпълнения, фокусирани върху идентичност, принадлежност и междукултурен диалог. Стъпили върху експеримента, техните колаборации надхвърлят жанрови и медийни граници, балансирайки между традиция и съвременно изразяване.

Niandraz (България)

Niandraz е български солов проект, изследващ пресечните точки между dark ambient, drone и trip hop. Музиката му се отличава със сложни текстури и интроспективна атмосфера. До момента проектът включва едно EP, албума "Сумрак" (2022) и най-новото издание "Blue Every Day" (2025). Освен със соловата си работа, Niandraz участва и в съвместни проекти с Иван Шопов и The Science, разширявайки звуковия си език в колаборативен и експериментален контекст.

Към първото издание на СФЕРА се очаква да се присъединят и атрактивни VJ-и, които ще добавят допълнителна плътност и аудио-визуално измерение към дълбокото сетивно преживяване на публиката.

