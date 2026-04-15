Кание Уест започна сам да отменя концертите си "до второ нареждане"

15 април 2026, 16:24 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кание Уест започна сам да отменя концертите си "до второ нареждане"

Рапърът Кание Уест отложи планирания си концерт в Марсилия, Франция, като посочи нарастващите противоречия и политическия натиск като причина, съобщи АФП. Концертът, насрочен за 11 юни на стадион "Велодром", предизвика засилваща се критика от страна на френските власти. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунез заяви, че е "твърдо решен" да попречи на провеждането на събитието, а кметът на Марсилия Бенуа Паян подчерта, че изпълнителят "не е добре дошъл".

В публикация в социалната мрежа X Уест заяви, че е решил "да отложи концерта си в Марсилия до второ нареждане", като добави, че не иска да поставя феновете си "в центъра" на ситуацията.

Отмяна след отмяна

Решението идва, след като по-рано този месец му беше отказана виза за Великобритания заради повтарящи се антисемитски изказвания, което доведе и до отмяната на участията му като хедлайнер на фестивала Wireless в Лондон. Британският премиер Киър Стармър заяви, че Уест "никога не е трябвало да бъде канен" за главна звезда на фестивала, потвърждавайки позицията на правителството срещу антисемитизма.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
звезди Кание Уест антисемитизъм
