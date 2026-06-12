Пол Маккартни за писането на песни: Не спазвам никакви правила

Пол Маккартни сподели, все още пише песни със същото непокорно отношение и "детска пакост", както когато е бил тийнейджър.

Легендата от The Beatles разговаря с комедианта Роб Брайдън в Roundhouse в Лондон на 10 юни, където призна, че никога не е бил от хората, които спазват правилата, когато става въпрос за писане на песни. "Не искам да знам никакви правила, защото това е забавната част", заяви Маккартни.

83-годишният музикант – чиито вечни класики включват "Let it Be", "Lady Madonna" и "Love Me Do" – също призна, че не е създаден за мрачни и депресивни песни, разкривайки, че му е трудно да пише нещо тъжно.

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"Имам трудности с тъжните песни. Ако имам тъжна песен, изведнъж се опитвам да я развеселя, да ѝ дам щастлив край или нещо подобно", каза той.

Съдбовната му среща с Джон Ленън

Пол Макартни също си спомни за момента, в който за първи път се е свързал с колегата си от групата Джон Ленън. "Поглеждам назад и просто си мисля: "Уау!", призна той.

Музикантът си припомни как двамата са били просто две момчета от Ливърпул, които тайно са обичали да пишат песни. "Той беше първият човек, когото срещнах, който каза същото", разказа той.

Макартни говори, за да промотира най-новия си соло албум, "The Boys of Dungeon Lane", който е своеобразно пътуване назад във времето, и разказа за ранните си приключения с покойния барабанист Джордж Харисън.

Той разкри, че песента "Down South" е вдъхновена от пътуванията им на стоп, които са правили много преди The Beatles да се превърнат в световен феномен.

Музикалната легенда описа Харисън като "много ерудиран, умен човек, много духовен, много красив човек", добавяйки: "Прекарахме чудесни моменти заедно. Това наистина даде сила на The Beatles.

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Сега, след десетилетия разстояние, Маккартни сподели, че най-накрая може да се наслаждава на наследството на групата, без да се преструва на "готин".

"Сега мога да погледна назад към това като голям фен. Когато го правиш, трябва да си малко скромен. Но след като всичко приключи, изобщо не е нужно да си скромен! Затова наистина ми е приятно да си спомням тези моменти", заяви той.

Източник: БГНЕС