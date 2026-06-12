Лили Иванова вече обяви концертите си за 2027, ще са само 5

Лили Иванова ще има само пет ексклузивни концерта през 2027 г., обявиха от екипа на примата.

След успешния ѝ концерт в парижката зала "Олимпия" на 24 май, певицата тръгва на голямо национално турне, което ще премине през 13 български града - ще стартира на 16 юни в Габрово и ще завърши на 23 ноември в Ямбол. На повечето от тези сцени Лили Иванова може би ще се качи за последен път в своята кариера, като догодина ще изнесе само пет ексклузивни концерта, единствено в четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.

За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.

През 2027 година фондация "Лили Иванова" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.