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Тейлър Суифт официално е най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

12 юни 2026, 11:08 часа 476 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тейлър Суифт официално е най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

Тейлър Суифт стана най-младата жена, включена в престижната Зала на славата на авторите на песни. Това е поредно постижение в кариерата на 36-годишната американска поп звезда. Артистите стават допустими за Залата на славата 20 години след излизането на първия им комерсиален сингъл. За Суифт това е "Tim McGraw", излязъл през юни 2006 г., предаде АФП.  Успехът ѝ оттогава е безспорен: американската изпълнителка е записала 12 албума, обхващащи кънтри, поп и фолк, и е спечелила 14 награди "Грами" в САЩ, включително четири отличия за "Албум на годината" – рекорд.

"Способността на Суифт да се преобразява като автор на песни, да навлиза в различни звукови светове и да пише еднакво убедително в различни жанрове е част от нейната суперсила като автор", се казва в нейната биография на сайта на Залата на славата.

Снимка: Getty Images

"Това също така отразява смелостта и дързостта на нейното творчество: да изследва нови хоризонти, когато най-практичната следваща стъпка би била да продължи да извлича успех от вече доказана формула", пише още на сайта.

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Досегашният рекорд при жените се държеше от Карол Байер Сейгър, която беше на 43 години, когато е приета през 1987 г. Стиви Уондър остава най-младият човек, приет някога – на 32 години през 1983 г.

Суифт се появи на червения килим в Ню Йорк на 11 юни, облечена в черна рокля без презрамки с флорални мотиви, преди церемонията по въвеждането, пише БГНЕС.

На самата церемония 36-годишната изпълнителка прие отличието и благодари на семейството си за подкрепата в началото на кариерата си. В емоционална реч тя припомни как родителите ѝ са променили живота си, за да ѝ помогнат да преследва мечтата си да се занимава с музика. Суифт насърчи младите автори на песни да следват страстта си и да останат верни на това, което обичат да правят.

Снимка: Getty Images

Новите членове

По време на церемонията режисьорът Стивън Спилбърг отдаде почит на творчеството на певицата, като подчерта силното емоционално въздействие на нейните текстове. Бяха изпълнени и версии на нейни песни от други артисти.

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Сред новите членове на Залата на славата тази година са още Аланис Морисет, Кени Логинс, както и съоснователите на групата KISS - Джийн Симънс и Пол Стенли. Отличен беше и продуцентът и автор на песни Трики Стюарт, създал хитове като Umbrella и Single Ladies.

Основаната през 1969 г. Зала на славата на авторите на песни приема творци с поне 20 години принос към музикалната индустрия, уточнява Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

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Тейлър Суифт Зала на славата на авторите на песни
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
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