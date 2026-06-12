Динамичното парче "Temple of Eos" е химнът на AURA Festival 2026

"Temple of Eos" e името на химна на тазгодишното издание на зрелищния фестивал AURA, който ще се състои между 19 и 21 юни тази година в Sofia Airport Park. Парчето e издадено от лейбъла на световноизвестния диджей Dimitri Vegas, който е и един от хедлайнърите на събитието. Химнът е съвместна колаборация на енергичната изпълнителка MATTN заедно с талантливите UUFO и BOBE, които също ще бъдат част от спиращото дъха изживяване на AURA Festival. Песента "Temple of Eos" може да чуете във всички стрийминг платформи, а премиерата на видеото очаквайте на 13 юни, точно в полунощ, в YouTube канала на AURA Festival.

Парчето "Temple of Eos" съчетава в себе си зареждащата енергия на голямата фестивална публика, заедно със съвременните бийтове на техното. Вдъхновен от експлозивната магия на фестивала AURA, химнът ще предаде електрически заряд на своите слушатели. Тоновете на песента прeнасят публиката в едно загадъчно оркестрално измерение и същевременно ги подканват да се развихрят на дансинга. Тази динамичната колаборация между белгийската еуфория MATTN, талантливия украинец UUFO и добре познатия български диджей BOBЕ, предават точно енергията на фестивала и неговото глобално влияние.

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През 2026 AURA Festival: Temple of Eos и трите му сцени продължават да следват своята философия "Един фестивал, много измерения". Дневните активности, интересните арт инсталации и нощни ритуали ще потопят феновете във фестивалната атмосфера. AURA ще разгърне своето магично измерение и с две нови сцени - ъндърграунд мотивите на TOWER Stage и интимното усещане на MOON Stage. На главната сцена ще се случи основния ритуал на фестивала, където публиката ще може да се зареди със зрелищните изпълнения на световноизвестни изпълнители като Dimitri Vegas, АLOK, Armin Van Buuren, Mahmut Orhan и ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U.

Билетите за AURA: Temple of Eos 2026 са в продажба в мрежата на Ticket Station – еднодневни, тридневни, младежки и VIP категории. BACKSTAGE категория предоставя още място на самата сцена, непосредствено до артиста от първата до последната минута на събитието, Fast Lane вход, самостоятелни WC за максимално удобство, самостоятелен бар,сървиз и безплатен паркинг за трите дни на фестивала.

Актуална информация за събитието може да следите на страницата на AURA Festival във Facebook, на сайта на фестивала, както и в социалните мрежи на Fest Team.

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