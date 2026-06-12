Флашмоб „Светилник“ ще събере стотици деца, Детския радиохор на БНР, ученици пред Народния театър „Иван Вазов“

В навечерието на Световния ден на музиката и в деня на тържествени концерт по случай петото издание на националната инициатива „Светилник“, МУЗИКАУТОР подготвя специална музикална изненада за жителите и гостите на столицата.

На 20 юни от 11:30 ч. пространството пред Народния театър „Иван Вазов“ ще се превърне в сцена на открито за флашмоб „Светилник“ – музикален пърформанс на живо, който ще обедини стотици ученици, учители и родители с музика, цвят и песен.

В събитието ще вземе участие Детският радиохор на БНР, а учениците от деветте училища в тазгодишното издание на „Светилник“ – националната инициатива на МУЗИКАУТОР за даряване на училищни химни, символично ще пресъздадат светлината на инициативата пред Народния театър.

Флашмобът ще постави емоционалното начало на празничния ден и ще превърне пространството пред Народния театър в жива картина на основното послание на „Светилник“ – музиката създава общност, пази паметта и предава светлина от поколение на поколение.

След флашмоба празничният ден ще продължи с финалния концерт „Светилник 2025–2026: Че какво без песен е светът“ на сцената на Народния театър „Иван Вазов“, където за първи път ще прозвучат новите химни, създадени в петото издание на инициативата.

МУЗИКАУТОР кани медиите да отразят флашмоба „Светилник“ като едно от най-визуалните и емоционални събития в навечерието на Световния ден на музиката.

Място: градинката пред Народния театър „Иван Вазов“

Дата и час: 20 юни 2026 г., събота, 11:30 ч.

Възможности за медии: снимки, видео, кратки синхрони с участници и представители на МУЗИКАУТОР

Инициативата „Светилник“ на МУЗИКАУТОР дарява оригинални училищни химни, създадени специално за български училища от 2021 г. Досега в семейството на „Светилник“ са станали повече от 31 000 ученици, над 2 300 учители от 20 населени места; в създаването на училищни химни са участвали над 190 автори на музика, текст и аранжимент, а създаването на видеата към музикалните произведения са делегирани на пет випуска от факултет „Екранни изкуства“ от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Всяка песен остава като траен символ на училищната идентичност, принадлежност и споделени ценности.