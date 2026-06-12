От киното към музиката: Ники Урумов представя първия си макси сингъл като певец (ВИДЕО)

Успешният български филмов продуцент и режисьор Ники Урумов разширява творческите си хоризонти и това лято представя първият си маски сингъл. Музикалният проект ще включва три песни – "Не без теб", "Демон" и "Друг" – както и специално създадени видеa към всяка от тях.

Макси сингълът е естествено продължение на музикалната инициатива, започнала преди две години с песента "Обезумели", създадена съвместно с група ПИФ. Новият проект обединява авторски текстове на Ники Урумов, съвременен звук и впечатляваща визуална концепция. По музиката и аранжиментите в макси сингъла заедно с авторa работят Стойчо Стоянов, Антони Рикев и Иван Велков.

Фотограф: Михаил Янакиев

Проектът съчетава силата на музиката с кинематографичния подход, характерен за работата на Ники Урумов. Всеки клип е самостоятелен визуален разказ, а трите песни оформят цялостна концепция за любов, вътрешни битки и лична трансформация.

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В музикалните платформи вече излезе и първото парче от проекта. “Не без теб” е по музика и текст на Ники Урумов, а аранжиментът е дело на Стойчо Стоянов. Клипът е заснет частично в Чикаго и Балтимор по време на снимките на документалния филм "Късче България", режисиран и продуциран от Урумов. Видеото на "Не без теб" е с режисьор и оператор Михаил Янакиев

За Ники Урумов

Ники Урумов е български филмов продуцент и режисьор с дългогодишен опит в игралното и документалното кино. Сред последните му проекти са късометражните филми "Пътят към звездите" и "В името на сина", както и документалният филм "Късче България", посветен на българските общности в САЩ. С новия музикален проект Урумов разширява творческия си хоризонт и застава и пред микрофона като изпълнител.

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