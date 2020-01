Кръстникът на суинга Ray Gelato идва за първи път в София

&

Рей Джелато започва да свири на саксофон през 1979 г. на старите Rock’n’roll записи на баща си. По-късно официално учи музика в City Lit College в Лондон и взима частни уроци от великолепния саксофонист на Великобритания, покойният Пат Кръмли. Интересът му към музиката скоро прекрачва границите на R&B и Rock’n’roll звученето и се потапя дълбоко в творчеството на джаз великани като Бен Уебстър, Колман Хокинс, Лестър Йънг и много други. Имал е щастието и да работа с велики артисти като Сам Бутера, Скот Хамилтън, Бъди Тейт, Ван Морисън. Свирил е с популярните Echoes of Ellington Jazz Orchestra, The Barcelona Big Blues Band и Philadelphia’s City Rhythm Orchestra.Цели 9 пъти гостува на един от най-важните джаз фестивали в световен мащаб –. Също джаз фестивалът в Монреал, Карнеги Хол, в джаз клуба The Blue Note в Ню Йорк. Всяка година, на връх най-светлите коледни празници, е специален гост на най-популярния джаз клуб във Великобритания -. Приема да свири на ред светски събития, сред които най-запомнящи са приемите в кралския двор и, разбира се, сватбата на сър Пол Маккартни.Ray GelatoThe Giants са една от най-възпламеняващите групи в Европа днес. Музикалното им майсторство и класа, оценявани по цял свят, за първи път ще блеснат и на софийската сцена с елегантен суинг, джайв, джаз и авторски песни. Билети на цени отможете да намерите в мрежата на Eventim.bg . На място в Sofia Live Club на 12 март цената ще бъде 60 лева. Вратите отварят в 20:00. Концертът започва в 21:00.